У списку Симоньян та Кисельов: ФСБ повідомила, що "неонацисти" хотіли вбити не лише Соловйова

Спецслужби держави-агресора показали відео допиту членів угруповання. По місцях їхнього проживання оперативники знайшли символіку зі свастикою та диски з грою Sims 3.

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Федеральна служба безпеки РФ, у контексті свого повідомлення про затримання угруповання "неонацистів", які нібито куруються Службою безпеки України та Центральним розвідувальним управлінням США, які планували вбивство російського журналіста Володимира Кисельова, уточнило, що ці особи готувалися напасти на інших пропагандистів РФ, зокрема, на Дмитра Кисельова та Маргариту Симоньян. Про це свідчить відео російських спецслужб, опубліковане агентством "РІА Новини" у понеділок, 25 квітня.

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Зокрема, на кадрах можна побачити, як люди у формі ФСБ штурмують квартиру та затримують низку осіб. На ролику також показано зброю, нацистську символіку, диски з комп'ютерною грою Sims 3, зелену перуку, портрет нацистського лідера Адольфа Гітлера, книгу померлого у в'язниці російського неонациста Максима "Тесака" Марцинкевича "Реструкт" — ці предмети знайшли в імовірних місцях проживання членів угруповання.

Крім того, в кадрах з'являється якась книга, напис на якій каже: "Тимосі. Дякую за неоціненну підтримку... Убивай, щоб жити, живи, щоб вбивати. Підпис Нерозбірливий". Імовірно, помилки з "Підписом Нерозбірливим" російські сили припустилися при фабрикації "речових доказів", через що такий напис був залишений у книзі як ім'я людини, яка "подарувала" її затриманому "неонацисту".

На відео також показали допит людей, частина з яких має татуювання з нацистськими символами. Оперативникам ФСБ на камеру вони розповіли, що зброя, знайдена за місцями їх проживання, мала бути використана для вбивства таких журналістів:

Володимир Соловйов (ведучий програми "Вечір" на каналі "Росія-1", блогер)

Дмитро Кисельов (генеральний директор агентства "Росія Сьогодні")

Маргарита Симоньян (головний редактор каналу RT, агентств Sputnik та "Росія Сьогодні")

Тигран Косаян (ведучий програми "Міжнародна пилорама" на каналі НТВ, чоловік Симоньян)

Ольга Скабєєва (ведуча токшоу "60 хвилин" на каналі "Росія-1")

Євген Попов (ведучий токшоу "60 хвилин" на каналі "Росія-1", чоловік Скабєєвої)

Також затримані особи на відео уточнили, що діяли за вказівкою СБУ, та планували вбити журналістів "у найкоротші терміни". Крім цього, за словами людей, зафіксованих на відео, до їхніх завдань входив підпал автомобілів із символікою підтримки війни РФ проти України, а також військкоматів на території держави-агресора.

Нагадаємо, у понеділок, 25 квітня, Федеральна служба безпеки РФ заявила, що запобігла спробі вбивства російського пропагандиста Володимира Соловйова. Працівники російської спецслужби стверджують, що члени затриманої групи діяли за наказом СБУ, а курували їх із ЦРУ. При цьому під час затримання у людей нібито знайшли наркотики, обріз та понад тисячу набоїв.

Зі свого боку Служба безпеки України заявила, що не збирається серйозно коментувати цю інформацію, хоч із "креативом ФСБ РФ" і ознайомилася. У відомстві додали, що У СБУ зазначили, що Соловйов є "російським аналогом Геббельса", який обов'язково відповідатиме за свої злочини у міжнародних судах після перемоги України.