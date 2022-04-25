Мрії спецслужб РФ: у СБУ відповіли ФСБ на звинувачення у підготовці вбивства Соловйова

Українські спецслужби оцінили "креатив" людей із Федеральної служби безпеки, який ті вигадують для російської аудиторії. І додали, що Соловйов відповідатиме за свої злочини у міжнародних судах.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Служба безпеки України відреагувала на новини, що в Росії затримали "групу неонацистів" із громадян РФ, які нібито готували замах на відомого пропагандиста Володимира Соловйова. У відомстві заявили, що не збираються всерйоз коментувати дані новини, хоч із "креативом ФСБ РФ" і ознайомилися.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

"СБУ з цікавістю ознайомилася з черговим "креативом" ФСБ РФ, яка "героїчно затримала неонацистів", які нібито планували вбивство "громадського діяча" Володимира Соловйова на замовлення СБУ", — повідомили у відомстві і зазначили, що не мають наміру серйозно коментувати "нові фантазії спецслужб", які вигадують "чергові здобутки для російської аудиторії".

У СБУ зазначили, що Володимир Соловйов є не громадським діячем, а звичайним пропагандистом: "російським аналогом Геббельса", який обов'язково відповідатиме за свої злочини у міжнародних судах після перемоги України.

Також у СБУ повідомили, що у них немає "ніяких планів щодо вбивства Соловйова". Але там висловили надію, що, враховуючи кількість фейків та антиукраїнської ненависті, які транслює цей громадянин, "він самостійно захлинеться у "продуктах" власної низькопробної пропагандистської діяльності".

Нагадаємо, раніше президент РФ, а слідом за ним і ФСБ повідомили, що затримали групу якихось "неонацистів", які планували замах на Володимира Соловйова і ретельно підготувалися до цієї місії, захопивши з собою "неонацистську літературу, обріз і наркотики".

Сам Соловйов заявив, що про замах на себе не знав, але дуже вдячний силовим структурам за виконану роботу.

"Про замах нічого не знав. Від мене нічого і не вимагалося, крім того, щоб бути собою і просто працювати. Тому я дізнався разом з усією країною. У мене заходи безпеки були переглянуті деякий час тому, оскільки погрози надходили досить очевидні. Після цього було прийнято професійними людьми рішення та проведено відповідну роботу. За що їм велике людське спасибі", — сказав він.