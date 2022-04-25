Мечты спецслужб РФ: в СБУ ответили ФСБ на обвинения в подготовке убийства Соловьева

Украинские спецслужбы оценили "креатив" людей из Федеральной службы безопасности, который те выдумывают для российской аудитории. И добавили, что Соловьев будет отвечать за свои преступления в международных судах.

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Служба безопасности Украины отреагировала на новости, что в России задержали "группу неонацистов" из граждан РФ, которые якобы готовили покушение на известного пропагандиста Владимира Соловьева. В ведомстве заявили, что не собираются всерьез комментировать данные новости, хоть с "креативом ФСБ РФ" и ознакомились.

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"СБУ с интересом ознакомилась с очередным "креативом" ФСБ РФ, которая "героически задержала неонацистов", якобы планировавших убийство "общественного деятеля" Владимира Соловьева по заказу СБУ", — сообщили в ведомстве и отметили, что не намерены всерьез комментировать "новые фантазии российских спецслужб", которые придумывают "очередные достижения для российской аудитории".

В СБУ отметили, что Владимир Соловьев является не общественным деятелем, а обычным пропагандистом: "российским аналогом Геббельса", который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины.

Также в СБУ сообщили, что у них нет "никаких планов по убийству Соловьева". Но там выразили надежду, что, учитывая количество фейков и антиукраинской ненависти, которые транслирует данный гражданин, "он самостоятельно захлебнется в "продуктах" собственной низкопробной пропагандистской деятельности".

Напомним, ранее президент РФ, а вслед за ним и ФСБ сообщили, что задержали группу неких "неонацистов", которые планировали покушение на Владимира Соловьева и обстоятельной подготовились к этой миссии, захватив с собой "неонацистскую литературу, обрез и наркотики".

Сам Соловьев заявил, что о покушении на себя не знал, но очень благодарен силовым структурам за проведенную работу.

"Про покушение ничего не знал. От меня ничего и не требовалось, кроме того, чтобы быть собой и просто работать. Поэтому я узнал вместе со всей страной. У меня меры безопасности были пересмотрены некоторое время назад, так как угрозы поступали довольно очевидные. После этого было принято профессиональными людьми решение и проведена соответствующая работа. За что им большое человеческое спасибо", — сказал он.