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ФСБ обвинила СБУ в попытке ликвидировать пропагандиста Соловьева (видео)

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Фото: Скриншот | владимир соловьев

Работники российской спецслужбы утверждают, что члены задержанной группы якобы действовали по приказу СБУ, а курировали их из ЦРУ. При этом во время задержания у людей якобы нашли наркотики, обрез и более тысячи патронов.

Федеральная служба безопасности РФ заявила, что пресекла попытку убийства российского пропагандиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает ТАСС.

"Была задержана группа неонацистов, готовивших по заказу СБУ убийство журналиста Владимира Соловьева", — цитирует агентство ТАСС сообщение ФСБ.

В Федеральной службе безопасности заявляют, что задержанные граждане России принадлежат к запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power ("Национал-социализм/Белая сила, власть") и они уже дают признательные показания, рассказывая, что после убийства Соловьева планировали сбежать за границу.

К убийству пропагандиста "группа неонацистов" подготовилась. У них были изъяты: самодельное взрывное устройство, восемь самодельных зажигательных устройств по типу коктейля Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотические средства, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.

"В рамках возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовного дела продолжается сбор доказательств преступной деятельности задержанных", — добавили в ФСБ.

Пока ФСБ готовила официальное заявление, о задержании сообщил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, но не назвал имя журналиста, на которого готовилось покушение. Несмотря на это глава Кремля повторил тезис о "кураторах из зарубежных спецслужб".

Напомним, Федеральная служба безопасности РФ покрывает российских мародеров, у которых изымается награбленное имущество жителей Украины. При этом военным обещают, что их не будут привлекать к ответственности.

Фокус также писал, что крупнейшая биржа криптовалют Binance согласилась передавать данные клиентов Федеральной службе по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг), ведомству, которое связано с ФСБ.