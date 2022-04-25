ФСБ обвинила СБУ в попытке ликвидировать пропагандиста Соловьева (видео)

Работники российской спецслужбы утверждают, что члены задержанной группы якобы действовали по приказу СБУ, а курировали их из ЦРУ. При этом во время задержания у людей якобы нашли наркотики, обрез и более тысячи патронов.

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Федеральная служба безопасности РФ заявила, что пресекла попытку убийства российского пропагандиста Владимира Соловьева. Об этом сообщает ТАСС.

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"Была задержана группа неонацистов, готовивших по заказу СБУ убийство журналиста Владимира Соловьева", — цитирует агентство ТАСС сообщение ФСБ.

В Федеральной службе безопасности заявляют, что задержанные граждане России принадлежат к запрещенной в России неонацистской террористической организации National Socialism/White Power ("Национал-социализм/Белая сила, власть") и они уже дают признательные показания, рассказывая, что после убийства Соловьева планировали сбежать за границу.

К убийству пропагандиста "группа неонацистов" подготовилась. У них были изъяты: самодельное взрывное устройство, восемь самодельных зажигательных устройств по типу коктейля Молотова, шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, более тысячи патронов различного калибра, наркотические средства, поддельные украинские паспорта с фотографиями членов группы, националистическая литература и атрибутика.

"В рамках возбужденного Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовного дела продолжается сбор доказательств преступной деятельности задержанных", — добавили в ФСБ.

Пока ФСБ готовила официальное заявление, о задержании сообщил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры, но не назвал имя журналиста, на которого готовилось покушение. Несмотря на это глава Кремля повторил тезис о "кураторах из зарубежных спецслужб".

Напомним, Федеральная служба безопасности РФ покрывает российских мародеров, у которых изымается награбленное имущество жителей Украины. При этом военным обещают, что их не будут привлекать к ответственности.

Фокус также писал, что крупнейшая биржа криптовалют Binance согласилась передавать данные клиентов Федеральной службе по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг), ведомству, которое связано с ФСБ.