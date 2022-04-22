Криптобиржа Binance передавала данные пользователей ФСБ РФ, — Reuters

По информации журналистов, руководитель регионального отделения компании Глеб Костарев сообщил своему бизнес-партнеру, что у него не было "большого выбора", кроме как согласиться сотрудничать с российскими спецслужбами.

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Крупнейшая биржа криптовалют Binance согласилась передавать данные клиентов Федеральной службе по финансовому мониторингу Российской Федерации (Росфинмониторинг), ведомству, которое связано с Федеральной службой безопасности РФ. Об этом в пятницу, 22 апреля, информирует агентство Reuters со ссылкой на источник и внутренние сообщения компании.

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По данным журналистов, в апреле прошлого года глава регионального отделения Binance в России и Восточной Европе Глеб Костарев встретился в Москве с представителями Росфинмониторинга. По итогам беседы Костарев, как утверждают источники агентства, согласился передать ведомству данные о криптовалютных операциях. Своему бизнес-партнеру он признался, что у него не было "большого выбора".

Утверждения журналистов также основываются на опросах более 10 людей, знакомых с деятельностью Binance в России, включая экс-сотрудников, а также бывших деловых партнеров и руководителей криптоиндустрии. Также были проанализированы сообщения, которые Костарев отправлял людям за пределами компании.

Помимо этого журналисты утверждают, что Росфинмониторинг хотел отследить путь 3 миллионов долларов в биткоинах, которые были переведены оппозиционному российскому политику Алексею Навальному. Сам Костарев отказался комментировать информацию о сотрудничестве с российскими властями журналистам, в то время как в Binance заверили, что руководство РФ никогда не связывалось с ними касательно Навального. В копании добавили, что до войны РФ против Украины биржа пыталась соблюдать российское законодательство, то есть, отвечать на "соответствующие запросы регуляторов и правоохранительных органов. Однако после начала полномасштабного российского вторжения на украинскую территорию "активное взаимодействие с российским правительством прекращено".

Бывший глава Группы разработки финансовых мер борьбы с финансовыми преступлениями, глобального наблюдателя, который устанавливает стандарты для властей по борьбе с финансовыми преступлениями, Маршалл Биллингсли, заявил на прошлогодней конференции, что Росфинмониторинг находится "под жестким контролем ФСБ", чтобы гарантировать, что только транзакции, санкционированные государством, производится в России и за ее пределами.

Само российское ведомство в ответе на вопросы журналистов заявило, что его деятельность полностью соответствует международным стандартам операционной независимости в таких областях, как регулирование деятельности поставщиков услуг виртуальных активов. Глава государственного органа Юрий Чиханчин отказался от комментариев по этому поводу.

Напомним, недавно Binance по требованию Службы безопасности Украины конфисковала деньги блогера Анатолия Шария в размере 30 тыс. долларов.

Также мы писали, что, по данным российского правительства, граждане РФ хранят в криптовалютах около 10 трлн рублей.