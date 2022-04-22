Криптобіржа Binance передавала дані користувачів ФСБ РФ, — Reuters

За інформацією журналістів, керівник регіонального відділення компанії Гліб Костарєв повідомив своєму бізнес-партнеру, що в нього не було "великого вибору", окрім як погодитись співпрацювати з російськими спецслужбами.

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Найбільша біржа криптовалют Binance погодилася передавати дані клієнтів Федеральній службі фінансового моніторингу Російської Федерації (Росфінмоніторинг), відомству, яке пов'язане з Федеральною службою безпеки РФ. Про це в п'ятницю, 22 квітня, інформує агентство Reuters із посиланням на джерело та внутрішні повідомлення компанії.

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За даними журналістів, у квітні минулого року голова регіонального відділення Binance у Росії та Східній Європі Гліб Костарєв зустрівся в Москві з представниками Росфінмоніторингу. За підсумками бесіди Костарєв, як стверджують джерела агентства, погодився передати відомству дані про криптовалютні операції. Своєму бізнес-партнеру він зізнався, що він не мав "великого вибору".

Твердження журналістів також ґрунтуються на опитуваннях більше 10 людей, знайомих із діяльністю Binance у Росії, включаючи ексспівробітників, а також колишніх ділових партнерів і керівників криптоіндустрії. Також було проаналізовано повідомлення, які Костарєв надсилав людям за межами компанії.

Крім цього, журналісти стверджують, що Росфінмоніторинг хотів відстежити шлях 3 мільйонів доларів у біткоїнах, які були переведені опозиційному російському політику Олексію Навальному. Сам Костарєв відмовився коментувати інформацію про співпрацю з російською владою журналістам, тоді як у Binance запевнили, що керівництво РФ ніколи не зв'язувалося з ними щодо Навального. У компанії додали, що до війни РФ проти України біржа намагалася дотримуватися російського законодавства, тобто відповідати на "відповідні запити регуляторів і правоохоронних органів. Проте після початку повномасштабного російського вторгнення на українську територію "активну взаємодію з російським урядом припинено".

Колишній глава Групи розробки фінансових заходів боротьби з фінансовими злочинами, глобального спостерігача, який встановлює стандарти для влади з боротьби з фінансовими злочинами, Маршалл Біллінгслі заявив на торішній конференції, що Росфінмоніторинг перебуває "під жорстким контролем ФСБ", щоб гарантувати, що тільки транзакції, санкціоновані державою, проводяться в Росії та за її межами.

Саме російське відомство у відповіді на питання журналістів заявило, що його діяльність повністю відповідає міжнародним стандартам операційної незалежності в таких галузях, як регулювання діяльності постачальників послуг віртуальних активів. Голова державного органу Юрій Чиханчин відмовився від коментарів щодо цього.

Нагадаємо, нещодавно Binance на вимогу Служби безпеки України конфіскувала гроші блогера Анатолія Шарія в розмірі 30 тис. доларів.

Також ми писали, що, за даними російського уряду, громадяни РФ зберігають у криптовалютах близько 10 трлн рублів.