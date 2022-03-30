Шарій поскаржився, що криптобіржа Binance конфіскувала його 30 тис. доларів на запит СБУ

Конфісковані кошти блогер запропонував віддати дітям "свиней із СБУ".

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Криптовалютна біржа Binance на вимогу Служби безпеки України конфіскувала гроші блогера Анатолія Шарія в розмірі 30 тис. доларів. Про це повідомив сам Шарій у своєму Twitter.

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"Binance передала всю особисту інформацію, включаючи парольні коди та документи, використані при реєстрації. Криптобіржа — ганьба", — написав блогер.

За його словами, є список із 50-100 осіб із України та понад 2000 осіб із інших країн. І біржа надає дані цих людей органам.

"Біржа нібито просто бере гроші на прохання СБУ. Гірше, ніж банк. Набагато гірше. Відмінний криптоекск. Було 30 тис. доларів. Віддаю дітям свиней із СБУ", — поділився Шарій.

Він зазначив, що СБУ "ще не вигадала казку", який злочин він скоїв, а Binance уже з радістю відбирає електронні гаманці.

Нагадаємо, незадовго до повномасштабного вторгнення РФ в Україну Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про розширення санкцій проти Анатолія Шарія. Як відомо, Шарія в Україні підозрюють у держзраді. На думку слідчих, він провадив протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері.

Сам блогер перебуває в Іспанії. Фокус писав, як українські активісти заїхали до Анатолія Шарія "в гості" вже після початку війни з РФ.