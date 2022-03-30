Шарий пожаловался, что криптобиржа Binance конфисковала его 30 тыс. долларов по запросу СБУ

Конфискованные средства блогер предложил отдать детям "свиней из СБУ".

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Криптовалютная биржа Binance по требованию Службы безопасности Украины конфисковала деньги блогера Анатолия Шария в размере 30 тыс. долларов. Об этом сообщил сам Шарий в своем Twitter.

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"Binance передала всю личную информацию, включая парольные коды и документы, использованные при регистрации. Криптобиржа — позор", — написал блогер.

По его словам, есть список из 50-100 человек из Украины и более 2000 человек из других стран. И биржа предоставляет данные этих людей органам.

"Биржа якобы просто берет деньги по просьбе СБУ. Хуже, чем банк. Намного хуже. Отличный криптоэкск. Было 30 тыс. долларов. Отдаю детям свиней из СБУ", — поделился Шарий.

Он отметил, что СБУ "еще не придумала сказку", какое преступление он совершил, а Binance уже с радостью отбирает электронные кошельки.

Напомним, незадолго до полномасштабного вторжения РФ в Ураину президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о расширении санкции против Анатолия Шария. Как известно, Шария в Украине подозревают в госизмене. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.

Сам блогер находится в Испании. Фокус писал, как украинские активисты заехали к Анатолию Шарию "в гости" уже после начала войны с РФ.