Активисты "нашли" Анатолия Шария в Испании: подробности и видео потасовки (видео)

По словам блогера, "толпа людей", которая приехала к его дому, не могла сформулировать свои претензии, а также не показала видео, на котором "Шарий звал Путина".

Украинцы приехали к дому блогера Анатолия Шария в Испании, деятельность партии которого из-за связей с России была запрещена на время действия военного положения решением СНБО. Видео потасовки опубликовало "Телебачення Торонто".

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По данным журналистов, возле дома Анатолия Шария в Испании всегда находится охранник.

В результате эмоциональной беседы, при которой присутствовала жена блогера Ольга, завязалась потасовка. На видео также отчетливо видно, как Анатолий Шарий несколько раз ударил ногой "гостей", которые обвиняли его в пророссийской пропаганде. Сам блогер просил показать хоть один видеоролик, в котором он "звал Путина".

Журналисты утверждают, что на место инцидента позже приехала полиция.

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Через несколько минут Анатолий Шарий опубликовал свою версию инцидента с людьми, которые приехали к его дому. Блогер недоумевает, почему "гости" опубликовали неполную версию беседы и потасовки, и утверждает, что "пропрезидентские каналы одновременно разогнали" лишь одий видеоролик конфликта.

"Я вышел к вам, к толпе, а вы толпой не смогли сформулировать свои претензии. Ни одной. Какое-то мычание про Путина и русский мир. Я полчаса просил показать ОДНО видео, о котором вы стонали, где я "звал Путина". Вы просто идиоты с промытым мозгом. Отправляйтесь на фронт. Не хотите воевать — волонтерьте. Я заехать в Украину не могу, но вы-то можете. Или проще строить из себя героев на безопасном расстоянии от воюющей страны? Удачи", — добавил Шарий в своем Telegram-канале.

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Напомним, 16 февраля президент Украины Владимир Зеленский усилил санкции против Анатолия Шария и Игоря Гужвы. Указом главы государства украинские провайдеры должны заблокировать любой доступ к порталам "Шарий.net" и "Страна.ua".

Также сообщалось, что 20 марта президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о пророссийских партиях. На время действия военного положена в Украине запрещена деятельность 11 политсил, среди которых "Партия Шария" и ОПЗЖ.