Зеленский усилил санкции против Шария и Гужвы: что известно

Согласно документу, украинские провайдеры должны заблокировать любой доступ к порталам "Шарий.net" и "Страна.ua".

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о расширении санкции против Анатолия Шария, Игоря Гужвы и их окружения, а также против некоторых коллаборантов из оккупированного Крыма и ОРДЛО. Документ опубликован на сайте Офиса президента.

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Согласно решению СНБО от 30 декабря 2021 года, Шарию и Гужве, среди прочего, на три года запретили распоряжаться своими украинскими активами (Шарию разрешили снимать средства на содержание детей "в размере прожиточного минимума"), ограничили торговые операции, а украинские учреждения прекращают выполнять перед ними любые экономические и финансовые обязательства. Кроме того, им также запретили вывозить капиталы из Украины.

Вместе с тем СНБО обязал украинских провайдеров заблокировать любые ресурсы и сервисы, которые обеспечивают вход на порталы "Шарий.net" и "Страна.ua".

Также санкции были расширены против жены Анатолия Шария Ольги Шарий, ее матери Аллы Бондаренко и бывшей супруги Игоря Гужвы Анны Солнцевой.

В расширенный список санкций попал также "генпрокурор" оккупированной Россией части Луганской области Вадим Лященко и трое членов "территориальных избирательных комиссий" в оккупированном Крыму: Юлия Рыбакова, Наталья Коваленко (Бабенко) и Александра Осетрова.

Напомним, Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против блогера Анатолия Шария, главного редактора сайта "Страна" Игоря Гужвы, а также их соратников и интернет-ресурсов 21 августа 2021 года.

Как ранее писал Фокус, Высший административный суд Литвы окончательно отказал подозреваемому в госизмене украинскому блогеру Анатолию Шарию в предоставлении статуса политического беженца.