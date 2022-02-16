Зеленский усилил санкции против Шария и Гужвы: что известно
Согласно документу, украинские провайдеры должны заблокировать любой доступ к порталам "Шарий.net" и "Страна.ua".
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о расширении санкции против Анатолия Шария, Игоря Гужвы и их окружения, а также против некоторых коллаборантов из оккупированного Крыма и ОРДЛО. Документ опубликован на сайте Офиса президента.
Согласно решению СНБО от 30 декабря 2021 года, Шарию и Гужве, среди прочего, на три года запретили распоряжаться своими украинскими активами (Шарию разрешили снимать средства на содержание детей "в размере прожиточного минимума"), ограничили торговые операции, а украинские учреждения прекращают выполнять перед ними любые экономические и финансовые обязательства. Кроме того, им также запретили вывозить капиталы из Украины.
Вместе с тем СНБО обязал украинских провайдеров заблокировать любые ресурсы и сервисы, которые обеспечивают вход на порталы "Шарий.net" и "Страна.ua".
Также санкции были расширены против жены Анатолия Шария Ольги Шарий, ее матери Аллы Бондаренко и бывшей супруги Игоря Гужвы Анны Солнцевой.
В расширенный список санкций попал также "генпрокурор" оккупированной Россией части Луганской области Вадим Лященко и трое членов "территориальных избирательных комиссий" в оккупированном Крыму: Юлия Рыбакова, Наталья Коваленко (Бабенко) и Александра Осетрова.
Напомним, Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против блогера Анатолия Шария, главного редактора сайта "Страна" Игоря Гужвы, а также их соратников и интернет-ресурсов 21 августа 2021 года.
Как ранее писал Фокус, Высший административный суд Литвы окончательно отказал подозреваемому в госизмене украинскому блогеру Анатолию Шарию в предоставлении статуса политического беженца.