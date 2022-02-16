Зеленський посилив санкції проти Шарія та Гужви: що відомо

Згідно з документом, українські провайдери мають заблокувати будь-який доступ до порталів "Шарій.net" та "Страна.ua".

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про розширення санкцій проти Анатолія Шарія, Ігоря Гужви та їхнього оточення, а також проти деяких колаборантів з окупованого Криму та ОРДЛО. Документ опубліковано на сайті Офісу президента.

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Згідно з рішенням РНБО від 30 грудня 2021 року, Шарію та Гужві, серед іншого, на три роки заборонили розпоряджатися своїми українськими активами (Шарію дозволили знімати кошти на утримання дітей "у розмірі прожиткового мінімуму"), обмежили торгові операції, а українські установи припиняють виконувати перед ними будь-які економічні та фінансові зобов'язання. Крім того, вони також заборонили вивозити капітали з України.

Водночас РНБО зобов'язала українських провайдерів заблокувати будь-які ресурси та сервіси, які забезпечують вхід на портали "Шарій.net" та "Страна.ua".

Також санкції було розширено проти дружини Анатолія Шарія Ольги Шарій, її матері Алли Бондаренко та колишньої дружини Ігоря Гужви Анни Солнцевої.

До розширеного списку санкцій потрапив також "генпрокурор" окупованої Росією частини Луганської області Вадим Лященко та троє членів "територіальних виборчих комісій" в окупованому Криму: Юлія Рибакова, Наталія Коваленко (Бабенко) та Олександра Осетрова.

Нагадаємо, Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти блогера Анатолія Шарія, головного редактора сайту "Страна" Ігоря Гужви, а також їхніх соратників та інтернет-ресурсів 21 серпня 2021 року.

Як раніше писав Фокус, Вищий адміністративний суд Литви остаточно відмовив підозрюваному в держзраді українському блогеру Анатолію Шарію у наданні статусу політичного біженця.