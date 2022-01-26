Литва відмовила в політичному притулку Шарію, який перебуває в розшуку

На думку юриста Марка Фейгіна, блогер під час нещодавньої поїздки в Росію міг отримати "якийсь інший статус". Наприклад, стати біженцем.

Підозрюваний у держзраді український блогер Анатолій Шарій не зможе отримати статус політичного біженця в Литві. Вищий адміністративний суд країни остаточно відмовив йому в цьому статусі, повідомляє "Укрінформ" із посиланням на російського юриста Марка Фейгіна.

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"Можу підтвердити, що Шарію остаточно відмовили в праві вважатися біженцем у Литві. Хочу наголосити, що разом із паперами, представленими з цього приводу українською стороною, на це вирішальним чином вплинули документи, надані мною та моїми литовськими адвокатами", — зазначив Фейгін.

За інформацією юриста, вдалося довести, що блогер не проживав понад п'ять років за тими адресами в Литві, котрі він проставляв у документах, які надавали литовській владі, тобто він намагався обдурити їх.

Після цього рішення Вищого адмінсуду Литви Анатолій Шарій не має права перебувати на території Європейського Союзу.

Наразі, за словами Фейгіна, блогер знаходиться в Іспанії. Але міграційна влада країни може депортувати його. Юрист також зазначив, що нещодавно Шарій двічі їздив у Росію. Не заперечують, що він отримав там російський паспорт або якийсь інший статус, можливо, "статус біженця".

Нагадаємо, 16 лютого 2021 року СБУ оголосила про підозру блогеру Шарію за двома статтями Кримінального кодексу України — ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

В СБУ заявили, що з 2012 року через соціальні мережі, онлайн-ЗМІ та телеканали країни-агресора блогер "сприяв Росії у проведенні пропагандистських кампаній".

22 лютого Шарія викликали для проведення слідчих дій, але він не з'явився. Натомість прийшов адвокат, який сказав, що екстрадиція Шарія неможлива, оскільки він має статус біженця в країнах ЄС. А статті, за якими його звинувачують, — політичні.

25 лютого в СБУ заявили, що блогера оголошено в державний розшук.

Раніше Фокус повідомляв, що Порошенко виграв суд у Шарія. Блогер вимагав від лідера "Європейської солідарності", щоб він спростував свої слова про те, що Шарій не є "українським журналістом" та діє на користь Росії.