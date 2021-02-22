Шарій не з'явився на допит в СБУ, замість нього прийшов адвокат

У відомстві заявили, що викликають блогера на новий допит 25 лютого.

Блогер Анатолій Шарій не прибув на допит в СБУ, замість нього приїхав адвокат Валентин Рибін. Про це повідомляє Страна.

За словами Рибіна, Шарій не прибув на допит, оскільки не знаходиться в Україні з міркувань безпеки.

"Ще 16 лютого, коли оголосили про підозру Анатолію Шарію, я як його адвокат подав заяву в СБУ з вимогою надати нам матеріали справи, але на сьогоднішній момент цього зроблено не було. Завтра ми будемо звертатися до суду й оскаржувати бездіяльність слідчих і вимагати всі документи у справі для ознайомлення", — заявив Рибін.

За його словами, новий допит призначено на 25 лютого.

Адвокат заявив, що екстрадиція Шарія неможлива, оскільки він має статус біженця в країнах Євросоюзу, а статті, які йому закидають — політичні.

Нагадаємо, служба безпеки України оголосила про підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу України — "держзрада" та "порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

За версією представників відомства, з 2012 року через соцмережі, онлайн-ЗМІ та російські телеканали Шарій нібито "сприяв РФ у проведенні пропагандистських кампаній".

Анатолій Шарій виїхав з України в 2012 році та переховувався від правоохоронних органів України в різних країнах Євросоюзу.