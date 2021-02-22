Шарий не явился на допрос в СБУ, вместо него пришел адвокат

В ведомстве заявили, что вызывают блогера на новый допрос 25 февраля.

Блогер Анатолий Шарий не прибыл на допрос в СБУ, вместо него приехал адвокат Валентин Рыбин. Об этом сообщает Страна.

По словам Рыбина, Шарий не прибыл на допрос, так как не находится в Украине из-за соображений безопасности.

"Еще 16 февраля, когда огласили о подозрении Анатолию Шарию, я как его адвокат подал заявление в СБУ с требованием предоставить нам материалы дела, но на сегодняшний момент этого сделано не было. Завтра мы будем обращаться в суд и обжаловать бездействие следователей и требовать все документы по делу для ознакомления", — заявил Рыбин.

По его словам, новый допрос назначен на 25 февраля.

Адвокат заявил, что экстрадиция Шария невозможна, так как он имеет статус беженца в странах Евросоюза, а статьи, которые ему вменяют — политические.

Напомним, служба безопасности Украины объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины — "госизмена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

По версии представителей ведомства, с 2012 года через соцсети, онлайн-СМИ и российские телеканалы Шарий якобы "способствовал РФ в проведении пропагандистских кампаний".

Анатолий Шарий выехал из Украины в 2012 году и скрывался от правоохранительных органов Украины в разных странах Евросоюза.