Анатолія Шарія оголосили в розшук

В СБУ прийняли таке рішення після того, як блогер не з'явився на допит.

Блогер Анатолій Шарій оголошений у розшук. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Шарій оголошений у розшук через те, що він не з'явився на допит в СБУ.

Слідчі ознайомили його адвоката Валентина Рибіна з матеріалами провадження, які служили для повідомлення про підозру його підзахисному. Також йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу Шарію, яке далі буде направлено до суду.

Нагадаємо: Служба безпеки України оголосила про підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу України — "держзрада" і "порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

За версією представників відомства, з 2012 року через соцмережі, онлайн-ЗМІ і російські телеканали Шарій нібито "сприяв РФ у проведенні пропагандистських кампаній".

Раніше стало відомо, що Анатолій Шарій не прибув на допит в СБУ, його інтереси представив адвокат Валентин Рибін. За словами юриста, блогер не прибув на допит, оскільки не перебуває в Україні з міркувань безпеки, екстрадиція неможлива, оскільки підозрюваний має статус біженця в країнах Євросоюзу, а статті, які йому закидають — політичні.