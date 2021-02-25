Анатолия Шария объявили в розыск

В СБУ приняли такое решение после того, как блогер не явился на допрос.

Блогер Анатолий Шарий объявлен в розыск. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Шарий объявлен в розыск из-за того, что он не явился на допрос в СБУ.

Следователи ознакомили его адвоката Валентина Рыбина с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному. Также ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

Напомним, служба безопасности Украины объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины — "госизмена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

По версии представителей ведомства, с 2012 года через соцсети, онлайн-СМИ и российские телеканалы Шарий якобы "способствовал РФ в проведении пропагандистских кампаний".

Ранее стало известно, что Анатолий Шарий не прибыл на допрос в СБУ, его интересы представил адвокат Валентин Рыбин. По словам юриста, блогер не прибыл на допрос, так как не находится в Украине из-за соображений безопасности, экстрадиция невозможна, так как подозреваемый имеет статус беженца в странах Евросоюза, а статьи, которые ему вменяют — политические.