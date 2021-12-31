"Не український журналіст". Порошенко виграв суд у Шарія

Верховний Суд України підтвердив рішення Київського апеляційного суду та залишив касаційну скаргу Анатолія Шарія без задоволення.

П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко у Верховному Суді виграв справу за позовом Анатолія Шарія. Блогер вимагав від Порошенка, щоб спростував свої слова про те, що Шарій нібито не є "українським журналістом" і діє на користь РФ. Відповідна ухвала опублікована в Реєстрі судових рішень.

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Справа в тому, що в січні 2019 року, будучи президентом України під час поїздки до Рівненської області, Порошенко сказав, що Шарій працює на Росію і не є українським журналістом. Після цього на своєму каналі на YouTube Шарій розмістив відео, в якому блогер озвучив свій намір подати до суду на політика.

"Для юридичного супроводу я залучаю команду нашого друга Андрія Портнова. Ми тебе глушитимемо юридично, як тебе ще не глушили. За кожне своє слово ти відповіси", — виступив із погрозами на адресу політика Шарій.

13 травня 2020 року Печерський районний суд Києва задовольнив позов Шарія до Петра Порошенка щодо захисту честі, гідності та ділової репутації. Розглянувши справу, суд не знайшов достатніх доказів того, що Шарій справді працює на користь країни-агресора і є російським журналістом.

Оскільки на момент засідання Порошенко вже не був чинним президентом, він не міг спростувати свої слова так само, як і поширив. Тому суд зобов'язав Порошенка розмістити спростування своїх слів у газеті "Урядовий кур'єр" та виплатити 1537 гривень судових витрат.

28 жовтня 2020 року Київський апеляційний суд скасував рішення Печерського суду та ухвалив "залишити касаційну скаргу" Анатолія Шарія без задоволення. А 22 грудня 2021 року Верховний Суд ухвалив залишити рішення апеляційного суду без змін.

Раніше повідомлялося, що служба безпеки України оголосила про підозру блогеру Анатолію Шарію у державній зраді. У прес-службі відомства повідомили, що блогер "здійснював протиправну діяльність на шкоду національній безпеці України в інформаційній сфері".

СБУ викликала на допит Шарія, проте замість нього прибув його адвокат Валентин Рибін, який повідомив, що блогер не зможе приїхати з "міркувань особистої безпеки".