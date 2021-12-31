"Не является украинским журналистом". Порошенко выиграл суд у Шария

Верховный Суд Украины подтвердил решение Киевского апелляционного суда и оставил кассационную жалобу Анатолия Шария без удовлетворения.

Пятый президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в Верховном Суде выиграл дело по иску Анатолия Шария. Блогер требовал от Порошенко, чтобы он опроверг свои слова о том, что Шарий якобы не является "украинским журналистом" и действует в интересах РФ. Соответствующее постановление опубликовано в Реестре судебных решений.

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Дело в том, что в январе 2019 будучи президентом Украины во время поездки в Ровенскую область Порошенко сказал, что Шарий работает на Россию и не является украинским журналистом. После этого на своем канале в YouTube Шарий разместил видео, в котором блогер озвучил свое намерение подать в суд на политика.

"Для юридического сопровождения я привлекаю команду нашего друга Андрея Портнова. Мы тебя будем глушить юридически, как тебя еще не глушили. За каждое свое слово ты ответишь", — выступил с угрозами в адрес политика Шарий.

13 мая 2020 года Печерский районный суд Киева удовлетворил иск Шария к Петру Порошенко о защите чести, достоинства и деловой репутации. Рассмотрев дело, суд не нашел достаточных доказательств того, что Шарий действительно работает в интересах страны-агрессора и является российским журналистом.

Поскольку на момент заседания Порошенко уже не был действующим президентом, он не мог опровергнуть свои слова таким же образом, каким распространил. Поэтому суд обязал Порошенко разместить опровержение своих слов в газете "Урядовый курьер" и выплатить 1537 гривен судебных издержек.

28 октября 2020 года Киевский апелляционный суд отменил решение Печерского суда и постановил "оставить кассационную жалобу" Анатолия Шария без удовлетворения. А 22 декабря 2021-го Верховный Суд постановил оставить решение апелляционного суда без изменений.

Ранее сообщалось, что служба безопасности Украины объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию в государственной измене. В пресс-службе ведомства сообщили, что блогер "осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере".

СБУ вызвала на допрос Шария, однако вместо него прибыл его адвокат Валентин Рыбин, который сообщил, что блогер не сможет приехать из "соображений личной безопасности".