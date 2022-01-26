Литва отказала в политическом убежище пребывающему в розыске Шарию

По мнению юриста Марка Фейгина, блогер во время недавней поездки в России мог получить "какой-то другой статус". Например, стать беженцем.

Подозреваемый в госизмене украинский блогер Анатолий Шарий не сможет получить статус политического беженца в Литве. Высший административный суд страны окончательно отказал ему в этом статусе, сообщает "Укринформ" со ссылкой на российского юриста Марка Фейгина.

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"Могу подтвердить, что Шарию окончательно отказали в праве считаться беженцем в Литве. Хочу подчеркнуть, что наряду с бумагами, представленными по этому поводу украинской стороной, на это решающим образом повлияли документы, предоставленные мной и моими литовскими адвокатами", — отметил Фейгин.

По информации юриста, удалось доказать, что блогер не проживал более пяти лет по тем адресам в Литве, которые он проставлял в документах, предоставляемым литовским властям, то есть он пытался обмануть их.

После этого решения Высшего админсуда Литвы у Анатолия Шария нет права находиться на территории Европейского Союза.

На данный момент, по словам Фейгина, блогер находится в Испании. Но миграционные власти страны могут депортировать его. Юрист также отметил, что недавно Шарий дважды ездил в Россию. Не исключено, что он получил там российский паспорт или какой-нибудь другой статус, возможно, "статус беженца".

Напомним, 16 февраля 2021 года СБУ объявила о подозрении блогеру Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины — ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам).

В СБУ заявили, что с 2012 года через социальные сети, онлайн-СМИ и телеканалы страны-агрессора блогер "способствовал России в проведении пропагандистских кампаний".

22 февраля Шария вызвали для проведения следственных действий, но он не явился. Вместо него пришел адвокат, который сказал, что экстрадиция Шария невозможна, так как он имеет статус беженца в странах ЕС. А статьи, по которых его обвиняют — политические.

25 февраля в СБУ заявили, что блогер объявлен в государственный розыск.

Ранее Фокус сообщал, что Порошенко выиграл суд у Шария. Блогер требовал от лидера "Европейской солидарности", чтобы он опроверг свои слова о том, что Шарий не является "украинским журналистом" и действует в интересах России.