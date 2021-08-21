Зеленський ввів в дію санкції проти Шарія і Гужви: деталі указу

Обмеження також торкнулися Ольги Шарій, Алли Бондаренко, Галини Солнцевої, Любові Лукашиной і пов'язаних з ними юридичних осіб.

Президент України Володимир Зеленський ввів в дію санкції Ради національної безпеки і оборони проти блогера Анатолія Шарія та головного редактора сайту "Страна" Ігоря Гужви. Сответствующіе укази з'явилися на президентському сайті 21 серпня і вступили в силу з моменту публікації.

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Указом №375/2021 глава держави ввів персональні обмеження щодо самого Анатолія Шарія, його дружини Ольги Шарій (Бондаренко) і тещі Алли Бондаренко, яка вказана власницею компанії "ІА Шарій.нет". Під санкції також потрапило згадане інформаційне агентство, сайт sharij.net і його субдомени.

Згідно з указом №№376/2021, вступили в силу обмеження проти Ігоря Гужви, а також його колишньої дружини Галини Солнцевої, за даними Ring, вона є бенефіціаром і засновника компанії "Ласмак", яка володіє виданням "Страна.ua". У списку санкцій виявилася і Любов Лукашина — бенефіціар ТОВ "Маджера", яке стало засновником "Ласмак". Володимир Зеленський також розпорядився ввести санкції проти організації "Смарт медіа мережа".

За рішенням РНБО, зазначеним вище фізособам:

заблокують активи і торгові операції,

заборонять перевозити ресурси по Україні,

анулюють ліцензії та дозволи,

заборонять передачу прав на інтелектуальну власність.

Відносно юридичних осіб (компаній) ввели такі санкції:

заблокували активи;

зупинили торгові операції;

припинили транзиту ресурсів і перевезень в Україні, включаючи авіаперельоти;

заборонили виведення капіталу за межі України;

зупинили виконання фінансових зобов'язань;

анулювали або призупинили ліцензії та інші дозволи;

заборонили публічні закупівлі у юридичних осіб, пов'язаних з іноземною державою;

заборонили укладання угод з цінними паперами;

заборонили видавати дозволи на інвестиції в інших країнах;

припинили видачу дозволів, ліцензій на ввезення або вивезення валютних цінностей;

обмежили видачу готівки по картках;

заборонили збільшувати розмір статутного капіталу.

Раніше стало відомо, що РНБО ввів санкції ще й проти нардепа Андрія Деркача і всіх його медіаресурсів. Як заявив секретар Ради Олексій Данилов, рішення прийняли на підставі документів, отриманих СБУ.

Фокус також повідомляв, як Шарій, Гужва і "Страна.ua" прокоментували санкції РНБО. Блогер Анатолій Шарій заявив, що рішення стало своєрідним "поздоровленням з днем народженням від верховних правителів" України.