Зеленский ввел в действие санкции против Шария и Гужвы: детали указа

Ограничения также коснулись Ольги Шарий, Аллы Бондаренко, Галины Солнцевой, Любови Лукашиной и связанных с ними юридических лиц.

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против блогера Анатолия Шария и главного редактора сайта "Страна" Игоря Гужвы. Сответствующие указы появились на президентском сайте 21 августа и вступили в силу с момента публикации.

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Указом №375/2021 глава государства ввел персональные ограничения в отношении самого Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий (Бондаренко) и тещи Аллы Бондаренко, которая указана владелицей компании "ИА Шарий.нет". Под санкции также попало упомянутое информационное агентство, сайт sharij.net и его субдомены.

Согласно указу №№376/2021, вступили в силу ограничения против Игоря Гужвы, а также его бывшей жены Галины Солнцевой, по данным Ring, она является бенефициаром и основателя компании "Ласмак", которая владеет изданием "Страна.ua". В санкционном списке оказалась и Любовь Лукашина — бенефициар ООО "Маджери", которое стало учредителем "Ласмак". Владимир Зеленский также распорядился ввести санкции против "Смарт медиа сеть".

По решению СНБО, указанным выше физлицам:

заблокируют активы и торговые операции,

запретят перевозить ресурсы по Украине,

аннулируют лицензии и разрешения,

запретят передачу прав на интеллектуальную собственность.

В отношении юридических лиц (компаний) ввели следующие санкции:

заблокировали активы;

остановили торговые операции;

прекратили транзита ресурсов и перевозок в Украине, включая авиаперелеты;

запретили вывод капитала за пределы Украины;

остановили исполнение финансовых обязательств;

аннулировали или приостановили лицензии и другие разрешения;

запретили публичные закупки у юридических лиц, связанных с иностранным государством;

запретили совершения сделок с ценными бумагами;

запретили выдавать разрешения на инвестиции в других странах;

прекратили выдачу разрешений, лицензий на ввоз или вывоз валютных ценностей;

ограничили выдачу наличных по картам;

запретили увеличивать размер уставного капитала.

Ранее стало известно, что СНБО ввел санкции еще и против нардепа Андрея Деркача и всех его медиаресурсов. Как заявил секретарь Совета Алексей Данилов, решение приняли на основании документов, полученных СБУ.

Фокус также сообщал, как Шарий, Гужва и "Страна.ua" прокомментировали санкции СНБО. Блогер Анатолий Шарий заявил, что решение стало своеобразным "поздравлением с днем рождением от верховных правителей" Украины.