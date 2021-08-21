Зеленский ввел в действие санкции против Шария и Гужвы: детали указа
Ограничения также коснулись Ольги Шарий, Аллы Бондаренко, Галины Солнцевой, Любови Лукашиной и связанных с ними юридических лиц.
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции Совета национальной безопасности и обороны против блогера Анатолия Шария и главного редактора сайта "Страна" Игоря Гужвы. Сответствующие указы появились на президентском сайте 21 августа и вступили в силу с момента публикации.
Указом №375/2021 глава государства ввел персональные ограничения в отношении самого Анатолия Шария, его жены Ольги Шарий (Бондаренко) и тещи Аллы Бондаренко, которая указана владелицей компании "ИА Шарий.нет". Под санкции также попало упомянутое информационное агентство, сайт sharij.net и его субдомены.
Согласно указу №№376/2021, вступили в силу ограничения против Игоря Гужвы, а также его бывшей жены Галины Солнцевой, по данным Ring, она является бенефициаром и основателя компании "Ласмак", которая владеет изданием "Страна.ua". В санкционном списке оказалась и Любовь Лукашина — бенефициар ООО "Маджери", которое стало учредителем "Ласмак". Владимир Зеленский также распорядился ввести санкции против "Смарт медиа сеть".
По решению СНБО, указанным выше физлицам:
- заблокируют активы и торговые операции,
- запретят перевозить ресурсы по Украине,
- аннулируют лицензии и разрешения,
- запретят передачу прав на интеллектуальную собственность.
В отношении юридических лиц (компаний) ввели следующие санкции:
- заблокировали активы;
- остановили торговые операции;
- прекратили транзита ресурсов и перевозок в Украине, включая авиаперелеты;
- запретили вывод капитала за пределы Украины;
- остановили исполнение финансовых обязательств;
- аннулировали или приостановили лицензии и другие разрешения;
- запретили публичные закупки у юридических лиц, связанных с иностранным государством;
- запретили совершения сделок с ценными бумагами;
- запретили выдавать разрешения на инвестиции в других странах;
- прекратили выдачу разрешений, лицензий на ввоз или вывоз валютных ценностей;
- ограничили выдачу наличных по картам;
- запретили увеличивать размер уставного капитала.
Ранее стало известно, что СНБО ввел санкции еще и против нардепа Андрея Деркача и всех его медиаресурсов. Как заявил секретарь Совета Алексей Данилов, решение приняли на основании документов, полученных СБУ.
Фокус также сообщал, как Шарий, Гужва и "Страна.ua" прокомментировали санкции СНБО. Блогер Анатолий Шарий заявил, что решение стало своеобразным "поздравлением с днем рождением от верховных правителей" Украины.