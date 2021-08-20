СНБО ввел санкции против Шария, Деркача, Гужвы и издания "Страна.ua", — Данилов (видео)

Персональные ограничения ввели также против тещи Анатолия Шария — Аллы Бондаренко, которая числится основателем и владельцем ООО "ИА Шарий.нет".

СНБО во время сегодняшнего заседания утвердил санкции в отношении главреда издания "Страна" Игоря Гужвы и блогера Анатолия Шария. Об этом на пресс-конференции заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.

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По словам секретаря СНБО, в новый санкционный список по итогам сегодняшнего заседания попали:

главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва;

нардеп IX созыва Андрей Деркач;

компании-издатели "Страны.ua";

блогер Анатолий Шарий;

руководитель "Партии Шария" Ольга Шарий;

Алла Бондаренко (по данным сервиса Ring — основатель и владелец ООО "Информационное агентство "Шарій.нет", теща Анатолия Шария).

Ольга Шарий в своем Telegram подтвердила, что СНБО ввел санкции не только в отношении супругов, но и против ее матери — Аллы Бондаренко.

Под санкции, как отметил Алексей Данилов на пресс-конференции, попали также все медиаресурсы, подконтрольные нардепу Андрею Деркачу.

"Это решение (о введении санкций — ред.) принимается на основании документов, которые есть у СБУ", — ответил Алексей Данилов на вопрос журналиста "Вестей", на каких основаниях СНБО ввел санкции против Игоря Гужвы и издания "Страна".

Стоит добавить, что СНБО ввел санкции в отношении блогера Анатолия Шария в день его рождения.

[ + – ] СНБО ввел санкции против Гужвы и Шария

Ранее Фокус сообщал, что СБУ начала расследование против "Партии Шария". Спецслужба расследует возможное нарушение правил регистрации политических правил после того, как блогеру Анатолию Шарию объявили подозрение в госизмене.

Также Фокус рассказывал, что Анатолия Шария заподозрили в госизмене после эфира со Скабеевой. СБУ предполагает, что у Анатолия Шария в 2013-2014 годах возник преступный умысел действовать во вред суверенитету и безопасности Украины, после чего вступил в предварительный преступный сговор с представителями РФ. Поводом для госизмены стало выступление Шария в эфире ток-шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой.