СНБО ввел санкции против Шария, Деркача, Гужвы и издания "Страна.ua", — Данилов (видео)
Персональные ограничения ввели также против тещи Анатолия Шария — Аллы Бондаренко, которая числится основателем и владельцем ООО "ИА Шарий.нет".
СНБО во время сегодняшнего заседания утвердил санкции в отношении главреда издания "Страна" Игоря Гужвы и блогера Анатолия Шария. Об этом на пресс-конференции заявил секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов.
По словам секретаря СНБО, в новый санкционный список по итогам сегодняшнего заседания попали:
- главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва;
- нардеп IX созыва Андрей Деркач;
- компании-издатели "Страны.ua";
- блогер Анатолий Шарий;
- руководитель "Партии Шария" Ольга Шарий;
- Алла Бондаренко (по данным сервиса Ring — основатель и владелец ООО "Информационное агентство "Шарій.нет", теща Анатолия Шария).
Ольга Шарий в своем Telegram подтвердила, что СНБО ввел санкции не только в отношении супругов, но и против ее матери — Аллы Бондаренко.
Под санкции, как отметил Алексей Данилов на пресс-конференции, попали также все медиаресурсы, подконтрольные нардепу Андрею Деркачу.
"Это решение (о введении санкций — ред.) принимается на основании документов, которые есть у СБУ", — ответил Алексей Данилов на вопрос журналиста "Вестей", на каких основаниях СНБО ввел санкции против Игоря Гужвы и издания "Страна".
Стоит добавить, что СНБО ввел санкции в отношении блогера Анатолия Шария в день его рождения.
Ранее Фокус сообщал, что СБУ начала расследование против "Партии Шария". Спецслужба расследует возможное нарушение правил регистрации политических правил после того, как блогеру Анатолию Шарию объявили подозрение в госизмене.
Также Фокус рассказывал, что Анатолия Шария заподозрили в госизмене после эфира со Скабеевой. СБУ предполагает, что у Анатолия Шария в 2013-2014 годах возник преступный умысел действовать во вред суверенитету и безопасности Украины, после чего вступил в предварительный преступный сговор с представителями РФ. Поводом для госизмены стало выступление Шария в эфире ток-шоу "60 минут" с Ольгой Скабеевой.