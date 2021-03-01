СБУ начала расследование в отношении "Партии Шария"

Ранее подозрение о госизмене объявили лидеру политсилы — блогеру Анатолию Шарию

Служба безопасности Украины начала расследование в отношении "Партии Шария" по подозрению в нарушении правил регистрации политических партий.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"В ходе досудебного расследования выявлен факт внесения заведомо ложных сведений при перерегистрации "Партии Шария". Указанные сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ст. 358 Уголовного кодекса Украины", – говорится в сообщении.

Данная статья Уголовного кодекса Украины касается подделки документов, печатей, штампов и бланков, а также сбыта или использования поддельных документов, печатей, штампов.

"Материалы также направлены в Киевскую городскую прокуратуру для дальнейшего правового реагирования", – добавили в СБУ.

Ранее сообщалось, что блогер Анатолий Шарий был объявлен в розыск из-за того, что не явился на допрос в СБУ.

Интересы Шария в СБУ представил адвокат Валентин Рыбин. По словам юриста, блогер не прибыл на допрос, так как не находится в Украине из-за соображений безопасности, экстрадиция невозможна, так как подозреваемый имеет статус беженца в странах Евросоюза, а статьи, которые ему вменяют — политические.

Следователи ознакомили его адвоката Валентина Рыбина с материалами производства, которые служили для сообщения о подозрении его подзащитному. Также ему вручено ходатайство об избрании меры пресечения Шарию, которое далее будет направлено в суд.

Напомним, Служба безопасности Украины объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины — "госизмена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

По версии представителей ведомства, с 2012 года через соцсети, онлайн-СМИ и российские телеканалы Шарий якобы "способствовал РФ в проведении пропагандистских кампаний".

Также Фокус сообщал о том, что однофамилец Шария Виктор Шарий якобы получил 500 долларов за свою фамилию в названии партии.