Однофамилец Шария получил 500 долларов за свою фамилию в названии партии (видео)

По словам Виктора Шария, использовать его фамилию в "Партии Шария" захотели еще в 2019 году.

"Партия Шария" использует фамилию не блогера Анатолия Шария, а Виктора Шария из Днепра, который отдал свою фамилию партии за 500 долларов. Об этом он сообщил в интервью Громадському.

По его словам, он изменил свое решение и хочет "отобрать" его назад.

"Начинают подкалывать, "стебаться", а мне это уже неприятно. И я хочу сейчас поставить в этом всем точку", — заявил Виктор Шарий.

Мужчина рассказывает, что использовать его фамилию в "Партии Шария" захотели в 2019 году, перед выборами в Верховную Раду. Тогда Виктору Шарию позвонили представители блогера и предложили денежное вознаграждение, на что тот согласился.

Виктор Шарий рассказал, что после визита к нотариусу он долгое время никакого отношения к партии не имел.

"После того, как я дал свое согласие, я на некоторое время даже забыл о них", — заявил он.

Кроме того, он рассказал, что в 2020 году он за деньги "Партии Шария" ездил в Турцию из-за того, что ему сказали, что в Украине ему угрожает опасность. По словам Виктора, Анатолий стал уговаривать его попросить политичекое убежище в одной из стран ЕС, но тот отказался.

Шарий обратился в Окружной административный суд с иском, в котором указал, что не является членом партии, не работает в ней и не входит в состав ее руководящих органов, а "использование его фамилии в названии партии не должно происходить без его согласия".

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Ранее в СБУ заявляли, что проводят "следственные действия" с Виктором Шарием, передает Радио Свобода.

"СБУ проводит следственные действия с Виктором Шарием, но о задержании речь не идет. Сейчас сотрудники спецслужбы проверяют его причастность к противоправной деятельности Анатолия Шария", — сообщали в ведомстве.

16 февраля Анатолий Шарий заявил, что Виктора Шария задержала СБУ.

"Сотрудники СБУ затолкали его в машину при активной помощи сотрудников МВД. Вы помните Виктора Шария. Это тот человек, которого СБУ вместе с "Нацкорпусом" вынудили подать иск на Партию Шария. Потом он иск отозвал и дело развалилось. В этом был замешан Минюст", — заявил блогер.

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Напомним, служба безопасности Украины объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины — "госизмена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская "Партию Шария" невозможно запретить во внесудебном порядке из-за объявления подозрения в госизмене блогеру. По словам Ольги Айвазовской, Анатолий Шарий формально не возглавляет партию.

Анатолий Шарий выехал из Украины в 2012 году и скрывался от правоохранительных органов Украины в разных странах Евросоюза. В июле 2013 года Министерство безопасности и юстиции Нидерландов проинформировало Украину, что Шарий получил статус беженца и не может быть выдан украинским правоохранителям в рамках Женевской конвенции 1951 года и Директивы ЕС. В мае 2014 года Шарий получил статус политбеженца в Литве.