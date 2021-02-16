"Партию Шария" не смогут ликвидировать из-за подозрения блогеру - ОПОРА

По словам Ольги Айвазовской, Анатолий Шарий формально не возглавляет партию.

"Партию Шария" невозможно запретить во внесудебном порядке из-за объявления подозрения в госизмене блогеру Анатолию Шарию. Об этом сообщила глава правления гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская в Facebook.

"Анатолий Шарий формально не возглавляет юридическое лицо названной в его честь политической партии, а вручение подозрения — не то же самое, что и обвинительный приговор", — сообщила Айвазовская.

По ее словам, согласно закону "О политических партиях" Министерство юстиции может запустить механизм запрета партии, если она нарушает Конституцию. Айвозовская говорит, что статтья 37 Конституции запрещает деятельность партий, программные цели которых направлены на ликвидацию независимости Украины.

Напомним, служба безопасности Украины объявила о подозрении блогеру Анатолию Шарию по двум статьям Уголовного кодекса Украины — "госизмена" и "нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам".

Анатолий Шарий выехал из Украины в 2012 году и скрывался от правоохранительных органов Украины в разных странах Евросоюза. В июле 2013 года Министерство безопасности и юстиции Нидерландов проинформировало Украину, что Шарий получил статус беженца и не может быть выдан украинским правоохранителям в рамках Женевской конвенции 1951 года и Директивы ЕС. В мае 2014 года Шарий получил статус политбеженца в Литве.