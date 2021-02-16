"Партію Шарія" не зможуть ліквідувати через підозри блогеру — ОПОРА

За словами Ольги Айвазовської, Анатолій Шарій формально не очолює партію.

"Партію Шарія" неможливо заборонити в позасудовому порядку через оголошення підозри в зраді блогеру Анатолію Шарію. Про це повідомила голова правління громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська у Facebook.

"Анатолій Шарій формально не очолює юридичну особу названої на його честь політичної партії, а вручення підозри — не те ж саме, що й обвинувальний вирок", — повідомила Айвазовська.

За її словами, відповідно до закону "Про політичні партії" Міністерство юстиції може запустити механізм заборони партії, якщо вона порушує Конституцію. Айвазовська каже, що стаття 37 Конституції забороняє діяльність партій, програмні цілі яких спрямовані на ліквідацію незалежності України.

Нагадаємо: служба безпеки України оголосила про підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу України — "держзрада" і "порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

Анатолій Шарій виїхав з України у 2012 році і переховувався від правоохоронних органів України в різних країнах Євросоюзу. У липні 2013 року Міністерство безпеки і юстиції Нідерландів поінформувало Україну, що Шарій отримав статус біженця і не може бути виданий українським правоохоронцям у рамках Женевської конвенції 1951 року і Директиви ЄС. У травні 2014 року Шарій отримав статус політбіженця в Литві.