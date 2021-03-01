СБУ почала розслідування щодо "Партії Шарія"

Раніше підозру про держзраду оголосили лідеру політсили — блогеру Анатолію Шарію

Служба безпеки України почала розслідування щодо "Партії Шарія" за підозрою в порушенні правил реєстрації політичних партій.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

"У ході досудового розслідування виявлено факт внесення завідомо неправдивих відомостей при перереєстрації "Партії Шарія". Зазначені відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 358 Кримінального кодексу України", — йдеться в повідомленні.

Ця стаття Кримінального кодексу України стосується підробки документів, печаток, штампів та бланків, а також збуту або використання підроблених документів, печаток, штампів.

"Матеріали також спрямовані в Київську міську прокуратуру для подальшого правового реагування", — додали в СБУ.

Раніше повідомлялося, що блогер Анатолій Шарій був оголошений у розшук через те, що не з'явився на допит в СБУ.

Інтереси Шарія в СБУ представив адвокат Валентин Рибін. За словами юриста, блогер не прибув на допит, оскільки не перебуває в Україні з міркувань безпеки, екстрадиція неможлива, оскільки підозрюваний має статус біженця в країнах Євросоюзу, а статті, які йому закидають — політичні.

Слідчі ознайомили його адвоката Валентина Рибіна з матеріалами провадження, які служили для повідомлення про підозру його підзахисному. Також йому вручено клопотання про обрання запобіжного заходу Шарію, яке далі буде направлено до суду.

Нагадаємо, що Служба безпеки України оголосила про підозру блогеру Анатолію Шарію за двома статтями Кримінального кодексу України — "держзрада" і "порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної приналежності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками".

За версією представників відомства, з 2012 року через соцмережі, онлайн-ЗМІ і російські телеканали Шарій нібито "сприяв РФ у проведенні пропагандистських кампаній".