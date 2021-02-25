Шарий зачитал сообщение о подозрении в госизмене от СБУ: в чем его обвиняют

По словам блогера, СБУ привела конкретные случаи, когда он якобы действовал в пользу Российской Федерации.

Блогер Анатолий Шарий зачитал сообщение о подозрении в госизмене, которое ему объявила Служба безопасности Украины. Он процитировал текст документа во время трансляции на YouTube-канале. Анатолий Шарий посоветовался с адвокатами, которые разрешили ему разглашать такую информацию.

"В период 2013-2014 годов гражданина Шария Анатолия Анатольевича при неустановленных расследованием обстоятельствах возник преступный умысел по совершению дел во вред суверенитету… Решил я еще вредить суверенитету, неприкосновенности и информационной безопасности… Будучи гражданином Украины, при неустановленных досудебным расследованием обстоятельствах вступил в предварительный преступный сговор с представителями иностранного государства Российской Федерации и организациями, а именно с российскими телерадиокомпаниями, и предоставил согласие на оказание помощи представителям иностранного государства в проведении подрывной деятельности против Украины в информационной сфере. В частности Шарий согласился оказывать помощь представителям РФ в совершении ею агрессивно-деструктивной пропаганды", — зачитал блогер на камеру с экрана смартфона.

Далее, по словам Шария, в документе приводятся отдельные положения, принятые на заседании Совета национальной безопасности и обороны от 14 сентября 2020 года. В частности об угрозе со стороны иностранных спецслужб РФ, которые продолжают вести подрывную деятельность против Украины.

"Согласно преступным намерениям, гражданин Шарий самостоятельно и при помощи других привлеченных к указанной деятельности лиц, должен был подыскивать информацию общественно-политического характера относительно Украины, выполнять ее обработку, искривление в выгодном Российской федерации и ее представителям контексте и освещать такую информацию на собственных интернет-ресурсах. Находясь в Латвийской республике давал интервью телеканалу "Звезда". Во время интервью осветил факты и события путем целенаправленного выгодного воздействия, то есть распространял специально подобранную выгодную недостоверную информацию. В частности сказал, что "сила в правде, а не в машине украинской пропаганды"… относительно военнослужащих Украины: "патриотами нужно называть точно не их". Указанная информация по заключению экспертов является одной из форм подрывной деятельности, а именно пропагандой с признаками провокации. 28 апреля 2014 года, действуя умышленно, продолжая реализацию совместного преступного намерения, в неустановленном месте на собственном телеканале разместил видеозапись под названием "Невменяшкам: спуститесь на землю". По заключению эксперта это является одной из форм подрывной деятельности: разжигание национальной вражды", — процитировал Анатолий Шарий.

Ранее стало известно, что Анатолий Шарий не прибыл на допрос в СБУ, его интересы представил адвокат Валентин Рыбин. По словам юриста, блогер не прибыл на допрос, так как не находится в Украине из-за соображений безопасности, экстрадиция невозможна, так как подозреваемый имеет статус беженца в странах Евросоюза, а статьи, которые ему вменяют — политические.