Шарій зачитав повідомлення про підозру в зраді від СБУ: у чому його звинувачують

За словами блогера, СБУ навела конкретні випадки, коли він нібито діяв на користь Російській Федерації.

Блогер Анатолій Шарій зачитав повідомлення про підозру в зраді, яку йому оголосила Служба безпеки України. Він процитував текст документу під час трансляції на YouTube-каналі. Анатолій Шарій порадився з адвокатами, які дозволили йому розголошувати таку інформацію.

"У період 2013-2014 років у громадянина Шарія Анатолія Анатолійовича за невстановлених розслідуванням обставин виник злочинний умисел щодо здійснення справ на шкоду суверенітетові... Вирішив я ще шкодити суверенітету, недоторканності та інформаційній безпеці... Будучи громадянином України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступив у попередню злочинну змову з представниками іноземної держави Російської Федерації й організаціями, а саме з російськими телерадіокомпаніями, і надав згоду на надання допомоги представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері. Зокрема Шарій погодився надавати допомогу представникам РФ у скоєнні нею агресивно-деструктивної пропаганди", — зачитав блогер на камеру з екрану смартфона.

Далі, за словами Шарія, у документі наводяться окремі положення, прийняті на засіданні Ради національної безпеки й оборони від 14 вересня 2020 року. Зокрема про загрозу з боку іноземних спецслужб РФ, які продовжують вести підривну діяльність проти України.

"Згідно зі злочинним наміром, громадянин Шарій самостійно і за допомогою інших залучених до зазначеної діяльності осіб, повинен був підшукувати інформацію суспільно-політичного характеру щодо України, виконувати її обробку, викривлення у вигідному Російській федерації і її представникам контексті і висвітлювати таку інформацію на власних інтернет-ресурсах. Перебуваючи в Латвійській республіці, давав інтерв'ю телеканалу "Зірка". Під час інтерв'ю висвітлив факти і події шляхом цілеспрямованого вигідного впливу, тобто поширював спеціально підібрану вигідну недостовірну інформацію. Зокрема сказав, що "сила в правді, а не в машині української пропаганди"... Щодо військовослужбовців України: "патріотами потрібно називати точно не їх". Зазначена інформація за висновком експертів є однією з форм підривної діяльності, а саме пропагандою з ознаками провокації. 28 квітня 2014 року, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, у невстановленому місці на власному телеканалі розмістив відеозапис під назвою "Невгамовні: зійдіть на землю". За висновком експерта, це є однією з форм підривної діяльності: розпалювання національної ворожнечі", — процитував Анатолій Шарій.

Раніше стало відомо, що Анатолій Шарій не прибув на допит в СБУ, його інтереси представив адвокат Валентин Рибін. За словами юриста, блогер не прибув на допит, оскільки не перебуває в Україні з міркувань безпеки, екстрадиція неможлива, оскільки підозрюваний має статус біженця в країнах Євросоюзу, а статті, які йому закидають — політичні.