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Політика Анатолій Шарій звинувачений у державній зраді: підозра СБУ

Шарій зачитав повідомлення про підозру в зраді від СБУ: у чому його звинувачують

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Анатолій Шарій, підозра, СБУ
Анатолій Шарій зачитав повідомлення СБУ про підозру

За словами блогера, СБУ навела конкретні випадки, коли він нібито діяв на користь Російській Федерації.

Блогер Анатолій Шарій зачитав повідомлення про підозру в зраді, яку йому оголосила Служба безпеки України. Він процитував текст документу під час трансляції на YouTube-каналі. Анатолій Шарій порадився з адвокатами, які дозволили йому розголошувати таку інформацію.

"У період 2013-2014 років у громадянина Шарія Анатолія Анатолійовича за невстановлених розслідуванням обставин виник злочинний умисел щодо здійснення справ на шкоду суверенітетові... Вирішив я ще шкодити суверенітету, недоторканності та інформаційній безпеці... Будучи громадянином України, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин вступив у попередню злочинну змову з представниками іноземної держави Російської Федерації й організаціями, а саме з російськими телерадіокомпаніями, і надав згоду на надання допомоги представникам іноземної держави в проведенні підривної діяльності проти України в інформаційній сфері. Зокрема Шарій погодився надавати допомогу представникам РФ у скоєнні нею агресивно-деструктивної пропаганди", — зачитав блогер на камеру з екрану смартфона.

Далі, за словами Шарія, у документі наводяться окремі положення, прийняті на засіданні Ради національної безпеки й оборони від 14 вересня 2020 року. Зокрема про загрозу з боку іноземних спецслужб РФ, які продовжують вести підривну діяльність проти України.

"Згідно зі злочинним наміром, громадянин Шарій самостійно і за допомогою інших залучених до зазначеної діяльності осіб, повинен був підшукувати інформацію суспільно-політичного характеру щодо України, виконувати її обробку, викривлення у вигідному Російській федерації і її представникам контексті і висвітлювати таку інформацію на власних інтернет-ресурсах. Перебуваючи в Латвійській республіці, давав інтерв'ю телеканалу "Зірка". Під час інтерв'ю висвітлив факти і події шляхом цілеспрямованого вигідного впливу, тобто поширював спеціально підібрану вигідну недостовірну інформацію. Зокрема сказав, що "сила в правді, а не в машині української пропаганди"... Щодо військовослужбовців України: "патріотами потрібно називати точно не їх". Зазначена інформація за висновком експертів є однією з форм підривної діяльності, а саме пропагандою з ознаками провокації. 28 квітня 2014 року, діючи умисно, продовжуючи реалізацію спільного злочинного наміру, у невстановленому місці на власному телеканалі розмістив відеозапис під назвою "Невгамовні: зійдіть на землю". За висновком експерта, це є однією з форм підривної діяльності: розпалювання національної ворожнечі", — процитував Анатолій Шарій.

Раніше стало відомо, що Анатолій Шарій не прибув на допит в СБУ, його інтереси представив адвокат Валентин Рибін. За словами юриста, блогер не прибув на допит, оскільки не перебуває в Україні з міркувань безпеки, екстрадиція неможлива, оскільки підозрюваний має статус біженця в країнах Євросоюзу, а статті, які йому закидають — політичні.