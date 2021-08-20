РНБО ввела санкції проти Шарія, Деркача, Гужви і видання "Страна.ua", — Данілов (відео)

Персональні обмеження ввели також проти тещі Анатолія Шарія — Алли Бондаренко, яка числиться засновником і власником ТОВ "ІА Шарій.нет".

РНБО під час сьогоднішнього засідання затвердила санкції стосовно головного редактора видання "Страна" Ігоря Гужви і блогера Анатолія Шарія. Про це на пресконференції заявив секретар Ради нацбезпеки України Олексій Данілов.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

За словами секретаря РНБО, у новий список санкцій за підсумками сьогоднішнього засідання потрапили:

головний редактор видання "Страна" Ігор Гужва;

нардеп IX скликання Андрій Деркач;

компанії-видавці "Страни.ua";

блогер Анатолій Шарій;

керівник "Партії Шарія" Ольга Шарій;

Алла Бондаренко (за даними сервісу Ring — засновниця і власниця ТОВ "Інформаційне агентство" Шарій.нет ", теща Анатолія Шарія).

Ольга Шарій у своєму Telegram підтвердила, що РНБО ввела санкції не тільки стосовно подружжя, а й проти її матері — Алли Бондаренко.

Під санкції, як зазначив Олексій Данілов на пресконференції, потрапили також всі медіаресурси, підконтрольні нардепу Андрію Деркачу.

"Це рішення (про введення санкцій — ред.) приймається на підставі документів, які є у СБУ", — відповів Олексій Данілов на питання журналіста "Вестей", на яких підставах РНБО ввела санкції проти Ігоря Гужви і видання "Страна".

Варто додати, що РНБО ввела санкції щодо блогера Анатолія Шарія в день його народження.

[ + – ] РНБО ввела санкції проти Гужви і Шарія

Раніше Фокус повідомляв, що СБУ почала розслідування проти "Партії Шарія". Спецслужба розслідує можливе порушення правил реєстрації політичних правил після того, як блогеру Анатолію Шарію оголосили підозру у зраді.

Також Фокус розповідав, що Анатолія Шарія запідозрили у зраді після ефіру з Скабєєвою. СБУ припускає, що у Анатолія Шарія у 2013-2014 роках виник злочинний умисел діяти на шкоду суверенітетові та безпеці України, після чого той вступив у попередню злочинну змову з представниками РФ. Приводом для держзради став виступ Шарія в ефірі ток-шоу "60 хвилин" з Ольгою Скабєєвою.