"Готовьтесь!": как отреагировали Шарий, Гужва и "Страна.ua" на санкции СНБО (видео)

Анатолий Шарий пообещал бороться с родственниками руководства Украины в ответ на санкции СНБО, под которые попала его теща Алла Бондаренко.

В Службе безопасности официально прокомментировали санкции, которые были введены СНБО по итогам сегодняшнего заседания. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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По словам главы спецслужбы Ивана Баканова, предложенные СБУ санкции затрагивают несколько направлений, а ограничения направлены на защиту населения Украины и противодействие российской агрессии.

Персональные санкции введены против четырех физических лиц, среди которых Анатолия и Ольга Шарий. Ограничения, введенные СНБО, также касаются 4 компаний, связанных с интернет-ресурсами, которые, по данным СБУ, прямо или косвенно координируются этими гражданами и ведут системную антиукраинскую пропаганду.

"Сегодняшнее решение является логическим продолжением тех мер, которые мы совершили ранее для защиты украинского информпространства. Повторюсь: Служба безопасности четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины. Наш долг — защищать государственную безопасность во всех ее проявлениях: от информационной составляющей в передовой на востоке", — добавил Иван Баканов, объясняя сегодняшние санкции СНБО.

В пресс-центре СБУ добавили, что санкции коснулись 6 физлиц и 3 компаний, которые являются частью сети иностранного влияния, связанной с народным депутатом Андреем Деркачем, в отношении которого США ранее ввели санкции по обвинениям во вмешательстве в выборы.

Блогер Анатолий Шарий заявил, что власти ввели персональные санкции в его день рождения. В коротком видеоролике Анатолий Шарий рассказал, что ограничения коснулись и его близких родственников.

"Поздравления с днем рождения от верховного правителя всех верховных правителей. Против меня ввели санкции. Но не только против меня, но и против моих родственников. Ну значит мы начинаем бороться с твоими родственниками. Готовьтесь!", — заявил блогер в видеоролике.

[ + – ] Анатолий Шарий отреагировал на санкции

Жена блогера Ольга Шарий эмоционально отреагировала на санкции, которые затронули ее мать Аллу Бондаренко. По словам Шарий, она знала о персональных санкциях со стороны СНБО.

"СНБО ввели против нас санкции. Хочу сообщить, что я прекрасно знала, что такое будет. Мне абсолютно плевать на какие-то там санкции и незаконные попытки борьбы с нами. Но вводить санкции против моей мамы. Решил бороться с моей мамой? Днище ты", — написала лидер "Партии Шария" в своем Telegram.

Главный редактор издания"Страна.ua" Игорь Гужва назвал санкции СНБО "беспредельным решением", основанное на "неких данных СБУ". Гужва напомнил, что во время президента Порошенко его зажали в тюрьму, а во время Зеленского — блокируют издание. Главред заверил, что "Страна.ua" после введения санкций продолжит работать.

"Санкции СНБО против нас — это беспредельное решение. Основание — некие "данные СБУ". О которых, как водится, никто не скажет. Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит мы все делаем правильно. Следствием этих санкций будет попытка в ближайшее время заблокировать наш сайт. Но мы продолжим работу. Скоро скажем как. Ничего. При Порошенко меня в тюрьму сажали. При Зеленском сайт блокируют. Но ушел Порошенко. Уйдет и Зеленский. А "Страна" останется. Спасибо всем тем, кто нас поддерживает! P.S. Отдельный привет всем тем, кто в течение последнего месяца доказывали, что "Страна" — это "консервы", работающие на Офис президента", — говорится в заявлении Игоря Гужвы.

Ранее Фокус сообщал, что СНБО ввел санкции против Шария, Гужвы и Деркача. Под новые ограничения Совета нацбезопасности, которые были инициированы СБУ, попали Ольга и Анатолий Шарий, Андрей Деркач, Игорь Гужва, Алла Бондаренко и компании-издатели "Страна.ua".

Также Фокус рассказывал, что СБУ подозревает Анатолия Шария в госизмене. По данным силовиков, в 2013-2014 годах вступил в сговор с представителями России, чтобы действовать во вред Украины.