"Готуйтеся!": Як відреагували Шарій, Гужва і "Страна.ua" на санкції РНБО (відео)

Анатолій Шарій пообіцяв боротися з родичами керівництва України у відповідь на санкції РНБО, під які потрапила його теща Алла Бондаренко.

У Службі безпеки офіційно прокоментували санкції, які були введені РНБО за підсумками сьогоднішнього засідання. Про це інформує пресцентр СБУ.

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За словами глави спецслужби Івана Баканова, запропоновані СБУ санкції зачіпають декілька напрямків, а обмеження спрямовані на захист населення України і протидію російській агресії.

Персональні санкції введені проти чотирьох фізичних осіб, серед яких Анатолія і Ольга Шарій. Обмеження, введені РНБО, також стосуються 4 компаній, пов'язаних з інтернет-ресурсами, які, за даними СБУ, прямо або побічно координуються цими громадянами і проводять системну антиукраїнську пропаганду.

"Сьогоднішнє рішення є логічним продовженням тих заходів, які ми зробили раніше для захисту українського інформаційного простору. Повторюся: Служба безпеки чітко розмежовує свободу слова і наступ на державність та суверенітет України. Наш обов'язок — захищати державну безпеку в усіх її проявах: від інформаційного складника до передової на сході", — додав Іван Баканов, пояснюючи сьогоднішні санкції РНБО.

У пресцентрі СБУ додали, що санкції торкнулися 6 фізосіб і 3 компаній, які є частиною мережі іноземного впливу, пов'язаної з народним депутатом Андрієм Деркачем, щодо якого США раніше ввели санкції за звинуваченнями у втручанні у вибори.

Блогер Анатолій Шарій заявив, що влада ввела персональні санкції в його день народження. У короткому відеоролику Анатолій Шарій розповів, що обмеження торкнулися і його близьких родичів.

"Привітання з днем народження від верховного правителя всіх верховних правителів. Проти мене ввели санкції. Але не тільки проти мене, а й проти моїх родичів. Ну, значить, ми починаємо боротися з твоїми родичами. Готуйтеся!", — заявив блогер у відеоролику.

[ + – ] Анатолій Шарій відреагував на санкції

Дружина блогера Ольга Шарій емоційно відреагувала на санкції, які торкнулися її матір Аллу Бондаренко. За словами Шарій, вона знала про персональні санкції з боку РНБО.

"РНБО ввела проти нас санкції. Хочу повідомити, що я прекрасно знала, що таке буде. Мені абсолютно плювати на якісь там санкції і незаконні спроби боротьби з нами. Але вводити санкції проти моєї мами. Вирішив боротися з моєю мамою? Днище ти", — написала лідер "Партії Шарія" у своєму Telegram.

Головний редактор видання "Страна.ua" Ігор Гужва назвав санкції РНБО "безмежним рішенням", заснованим на "деяких даних СБУ". Гужва нагадав, що під час президента Порошенка його помістили в тюрму, а під час Зеленського — блокують видання. Головред запевнив, що "Страна.ua" після введення санкцій продовжить працювати.

"Санкції РНБО проти нас — це безмежне рішення. Підстава — якісь "дані СБУ". Про які, як водиться, ніхто не скаже. Але це й оцінка нашої роботи. Нас бояться. Значить, ми все робимо правильно. Наслідком цих санкцій буде спроба найближчим часом заблокувати наш сайт. Але ми продовжимо роботу. Незабаром скажемо як. Нічого. При Порошенку мене в тюрму саджали. При Зеленському сайт блокують. Але пішов Порошенко. Піде і Зеленський. А "Страна" залишиться. Спасибі всім тим, хто нас підтримує ! PS Окремий привіт усім тим, хто протягом останнього місяця доводив, що "Страна" — це "консерви", які працюють на Офіс президента", — йдеться в заяві Ігоря Гужви.

Раніше Фокус повідомляв, що РНБО ввела санкції проти Шарія, Гужви і Деркача. Під нові обмеження Ради нацбезпеки, які були ініційовані СБУ, потрапили Ольга та Анатолій Шарій, Андрій Деркач, Ігор Гужва, Алла Бондаренко і компанії-видавці "Страна.ua".

Також Фокус розповідав, що СБУ підозрює Анатолія Шарія в державній зраді. За даними силовиків, у 2013-2014 роках він вступив у змову з представниками Росії, щоб діяти на шкоду Україні.