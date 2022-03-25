Активісти "знайшли" Анатолія Шарія в Іспанії: подробиці та відео бійки (відео)

За словами блогера, "натовп", який приїхав до його будинку, не міг сформулювати свої претензії, а також не показав відео, на якому "Шарій кликав Путіна".

Українці приїхали до будинку блогера Анатолія Шарія в Іспанії, діяльність партії якого через зв'язки з Росією заборонили на час дії воєнного стану рішенням РНБО. Відео бійки опублікувало "Телебачення Торонто".

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За даними журналістів, біля будинку Анатолія Шарія в Іспанії завжди є охоронець.

Внаслідок емоційної бесіди, під час якої була присутня дружина блогера Ольга, почалася сутичка. На відео також добре видно, як Анатолій Шарій кілька разів ударив ногою "гостей", які звинувачували його в проросійській пропаганді. Сам блогер просив показати хоч один відеоролик, у якому він "кликав Путіна".

Журналісти стверджують, що на місце інциденту згодом приїхала поліція.

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За кілька хвилин Анатолій Шарій опублікував свою версію інциденту з людьми, які приїхали до його будинку. Блогер дивується, чому "гості" опублікували неповну версію бесіди та бійки, і стверджує, що "пропрезидентські канали одночасно розігнали" лише один відеоролик конфлікту.

"Я вийшов до вас, до натовпу, а ви натовпом не змогли сформулювати свої претензії. Жодної. Якесь мукання про Путіна і російський мир. Я пів години просив показати ОДНЕ відео, про яке ви стогнали, де я "кликав Путіна". Ви просто ідіоти з промитим мозком. Ідіть на фронт. Не хочете воювати — волонтеріть. Я заїхати в Україну не можу, але ви можете. Чи простіше показувати з себе героїв на безпечній відстані від країни у стані війни? Удачі", — додав Шарій у своєму Telegram-каналі.

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Нагадаємо, 16 лютого президент України Володимир Зеленський посилив санкції проти Анатолія Шарія та Ігоря Гужви. Указом глави держави українські провайдери мають заблокувати будь-який доступ до порталів "Шарій.net" та "Страна.ua".

Також повідомляли, що 20 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про проросійські партії. На час дії воєнного стану в Україні заборонили діяльність 11 політсил, серед яких "Партія Шарія" та "ОПЗЖ".