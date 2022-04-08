Росіяни зберігають понад 10 трлн рублів у криптовалюті: Мішустін підрахував чужі гроші

Прем'єр-міністр РФ виступив проти використання цифрових валют як платіжних засобів, але підтримав майнінг.

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За підрахунками російського уряду, росіяни можуть сумарно зберігати на своїх віртуальних гаманцях понад 10 трильйонів рублів у криптовалютах. Про це прем'єр-міністр Михайло Мішустін заявив під час виступу перед Державною думою 7 квітня, передають vedomosti.ru.

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За словами прем'єра, криптовалютою зараз володіють близько 10 мільйонів жителів Росії. У зв'язку з цим Михайло Мішустін наполягає на "особливому регулюванні" галузі, зокрема, визначити всі елементи, що характеризують криптовалюти. Чиновник звернув увагу, що вже існує багато типів цифрових валют, зокрема власні валюти банків, альткоїни та стейблкоїни, курс яких підкріплюється золотом або фіатними грошима.

Михайло Мішустін виступив проти визнання цифрових валют платіжними засобами, але водночас погодився обговорювати роботу промисловості майнінгу в Росії для залучення інвестицій, наприклад, створення нових дата-центрів. Він наголосив, що у своїй концепції про регулювання уряд РФ передбачає відстеження транзакцій та ідентифікацію користувачів.

"Криптоактиви — непрості фінансові інструменти. До них потрібно ставитися акуратно", — зазначив прем'єр.

Як пише російське агентство "Інтерфакс", 8 квітня Мінфін РФ вніс в уряд нову версію законопроєкту щодо регулювання цифрових валют. Вона передбачає випуск віртуальних валют і порядок проведення операцій із ними. У попередній редакції чиновники пропонували визнати криптовалюти майном і заборонити приймати їх як оплату юридичним або фізичним особам, а також проведення операцій із криптовалютами в банках Росії, ідентифікацію власників криптогаманців і поділ інвесторів на кваліфікованих і некваліфікованих.

Раніше Центральний банк РФ висловив занепокоєння, що криптовалюти замінять російський рубль як засіб платежу в разі масової покупки. Заступниця голови регулятора Ксенія Юдаєва назвала їх фінансовою пірамідою та виступила проти вільного обміну.

Писали також, що Міністерство економічного розвитку РФ підтримало законопроєкт Мінфіну "Про цифрову валюту". Відомство запропонувало внести правки: уточнити термін "майнінг" і визначити вимоги для криптобірж і криптовалютних обмінників.