Центробанк РФ боїться, що криптовалюти замінять рубль, що впав

Регулятор вважає криптоіндустрію спекулятивною фінансовою пірамідою і відмовляє росіян інвестувати в цифрові активи.

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Центральний банк Росії побоюється, що криптовалюти можуть замінити рублі та стати основним платіжним засобом у країні. Про це перша заступниця голови Ксенія Юдаєва заявила у відповіді на пропозиції депутата Держдуми від "Єдиної Росії" Антона Горелкіна про врегулювання криптовалютного ринку, передає "РІА Новости".

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У березні під час круглого столу під егідою "Єдиної Росії" представники влади склали пакет пропозицій, які передбачають податкові пільги, підтримку інфраструктури та вільний обмін криптовалют на рублі. Центральний банк виступив категорично проти таких заходів, адже вони, на думку регулятора, призведуть до "формування низки суттєвих ризиків для добробуту громадян, стабільності фінансової системи та економічної безпеки країни".

Як вважає представник Центробанку, якщо жителі Росії продовжать масово купувати криптовалюти, то їхнє "використання як засобом платежу є неминучим". Внаслідок цього країні загрожує повне заміщення національної валюти, так звана криптоїзація грошей, яка зі свого боку може відвести економіку в "тінь" і зменшити надходження податків до державного бюджету.

За словами Ксенії Юдаєвої, криптовалюти є фінансовими пірамідами та спекулятивним інструментом, адже їх активно використовують у нелегальній діяльності, такій як відмивання грошей та фінансування злочинів. Після легалізації криптовалют росіяни можуть збільшити свої інвестиції в цю галузь, а, як наслідок, втратити свої заощадження. Юдаєва додала: інвестиції банків та фінансових компаній у криптовалюти підвищать ринкові ризики, а стрибки курсу та шахраї створюють реальну загрозу для вкладників та кредиторів.

У Центробанку побоюються, що широке використання криптовалютних технологій створить паралельну фінансову систему, яку уряд не зможе регулювати. Внаслідок цього стійкість фінансового сектора знизиться, а банки вимагатимуть державної допомоги.

Мінпромторг РФ запропонував усунути ризики, законодавчо зобов'язавши російських майнерів використовувати російське обладнання та програмне забезпечення для видобування криптовалюти. Відомство вже готує пропозиції щодо випуску криптовалют у "дорожню карту" про регулювання діяльності P2P-платформ.

Нещодавно стало відомо, що в Росії хочуть заборонити оплату криптовалютою та поставити на облік її власників. Такі заходи передбачає законопроєкт Мінфіну РФ "Про цифрову валюту".

Раніше глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що рубль "полетів у прірву", хоча Росія намагається стабілізувати курс у різний спосіб. За його словами, країну-агресора поступово позбавляють можливості користуватися криптовалютами та золотом.