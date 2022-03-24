У Росії хочуть заборонити оплату криптовалютою, а власників крипти — поставити на облік

Російські відомства мають на меті регулювати не тільки майнінг, а й заборонити використовувати цифрові активи як платіжні засоби.

Міністерство економічного розвитку РФ заявило про підтримку законопроєкту Міністерства фінансів РФ "Про цифрову валюту", а також про те, що документ потребує доопрацювання. Про це повідомляє видання "Известия".

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У пресслужбі Мінекономрозвитку повідомили, що необхідно внести деякі виправлення: уточнити, що саме мається на увазі під майнінгом, виставити додаткові вимоги до операторів обміну криптовалют та криптобірж.

Журналісти, вивчивши законопроєкт, внесений на розгляд 21 лютого 2022 року, заявили, що він визначає цифрові валюти як майно. Це означає, що крипту не прийматимуть як засіб оплати, зате вона може бути такою ж інвестицією, як, наприклад, нерухомість.

ЗМІ також повідомили, що документ вимагає проводити ідентифікацію всіх покупців криптовалют, а транзакції проводити тільки через банки.

Водночас так званих некваліфікованих інвесторів (це всі без винятку інвестори, які приходять на фондові ринки, тобто ними часто є звичайні люди, які хочуть купити крипту, — ред.) зобов'язують проходити онлайн-тест, перш ніж дозволять їм придбати ті чи інші криптовалюти на суму понад 50 тис. рублів (15 тис. грн, тут і далі — згідно з курсом НБУ) до максимум 600 тис. рублів (181 тис. грн) на рік. А ось обмеження для кваліфікованих інвесторів (тих фізосіб, які працюють в організаціях, які укладають угоди на фондових ринках, — ред.) та юридичних осіб не передбачені. Яким буде зміст пропонованого законотворцями онлайн-тесту, не повідомляють.

Раніше, 18 лютого, Центробанк Росії запропонував низку законопроєктів щодо заборони випуску та обігу нових приватних криптовалют на території РФ. Документи передбачають штрафи від 30 тис. до 50 тис. рублів (від 8,9 тис. грн до 14,8 тис. грн) для фізосіб та від 700 тис. до 1 млн рублів для юросіб (від 208 тис. грн до 297) тис. грн). Відомство доповіло, що, за його оцінками, приватні криптовалюти "мають характеристики фінансової піраміди та їхнє поширення створює суттєві загрози для добробуту російських громадян".

Нагадаємо, що найбільші криптовалютні біржі Coinbase і Binance відмовилися блокувати доступ до своїх платформ усім жителям РФ, пояснивши це тим, що такі дії суперечать самій суті криптовалют, володіти й розпоряджатися якими може будь-хто.