В России хотят запретить оплату криптовалютой, а владельцев крипты - поставить на учет

Российские ведомства намерены регулировать не только майнинг, но и запретить использовать цифровые активы в качестве платежных средств.

Министерство экономического развития РФ заявило о поддержке законопроекта Министерства финансов РФ "О цифровой валюте", а также о том, что документ нуждается в доработке. Об этом сообщает издание "Известия".

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В пресс-службе Минэкономразвития сообщили, что необходимо внести некоторые правки: уточнить, что именно подразумевается под майнингом, выставить дополнительные требования к операторам обмена криптовалют и криптобиржам.

Журналисты, изучив законопроект, внесенный на рассмотрение 21 февраля 2022 года, заявили, что он определяет цифровые валюты, как имущество. Это означает, что кирипта не будет приниматься в качестве средства оплаты, но зато она может служить такой же инвестицией, как, например, недвижимость.

СМИ также сообщило, что документ требует проводить идентификацию всех покупателей криптовалют, а транзакции проводить исключительно через банки.

В то же время так называемых неквалифицированных инвесторов (это все без исключение инвесторы, которые приходят на фондовые рынки, т.е. ими зачастую являются обычные люди, которые хотят купить крипту, — ред.) обязуют проходить онлайн-тест прежде, чем позволят им приобрести те или иные криптовалюты на сумму свыше от 50 тыс. рублей (15 тыс. грн, тут и далее — согласно курсу НБУ) до максимум 600 тыс. рублей (181 тыс. грн) в год. А вот ограничения для квалифицированных инвесторов (тех физлиц, которые работают в организациях, заключающих сделки на фондовых рынках, — ред.) и юридических лиц не предусмотрены. Каким будет содержание предлагаемого законотворцами онлайн-теста, не сообщается.

Ранее, 18 февраля, Центробанк России предложил ряд законопроектов касающихся запрета выпуска и обращения новых частных криптовалют на территории РФ. Документы предусматривают штрафы от 30 тыс. до 50 тыс. рублей (от 8,9 тыс. грн до 14,8 тыс. грн) для физлиц, и от 700 тыс. до 1 млн рублей для юрлиц (от 208 тыс. грн до 297 тыс. грн). Ведомство доложило, что, по его оценкам, частные криптовалюты "имеют характеристики финансовой пирамиды и их распространение создает существенные угрозы для благосостояния российских граждан".

Напомним, что крупнейшие криптовалютные биржи Coinbase и Binance отказались блокировать доступ к своим платформам всем жителям РФ, объяснив это тем, что такие действия противоречат самой сути криптовалют, иметь и распоряжаться которыми может любой желающий.