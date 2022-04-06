Центробанк РФ боится, что криптовалюты заменят рухнувший рубль

Регулятор считает криптоиндустрию спекулятивной финансовой пирамидой, и отговаривает россиян инвестировать в цифровые активы.

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Центральный банк России опасается, что криптовалюты могут заменить рубли и стать основным платежным средством в стране. Об этом первый заместитель председателя Ксения Юдаева заявила в ответе на предложения депутата Госдумы от "Единой России" Антона Горелкина об урегулировании криптовалютного рынка, передает "РИА Новости".

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В марте во время круглого стола под эгидой "Единой России" представители власти составили пакет предложений, которые предусматривают налоговые льготы, поддержку инфраструктуры и свободный обмен криптовалют на рубли. Центральный банк выступил категорически против таких мер, ведь они, по мнению регулятора, приведут к "формированию ряда существенных рисков для благосостояния граждан, стабильности финансовой системы и экономической безопасности страны".

Как считает представитель Центробанка, если жители России продолжат массово покупать криптовалюты, то их "использование в качестве средства платежа представляется неизбежным". В итоге стране грозит полное замещение национальной валюты, так называемая криптоизация денег, которая в свою очередь может увести экономику в "тень" и уменьшить поступление налогов в государственный бюджет.

По словам Ксении Юдаевой, криптовалюты являются финансовыми пирамидами и спекулятивным инструментом, ведь активно используются в нелегальной деятельности, такой как отмывание денег и финансирование преступлений. После легализации криптовалют россияне могут увеличить свои инвестиции в эту отрасль, а в итоге потерять свои сбережения. Юдаева добавила: инвестиции банков и финансовых компаний в криптовалюты повысят рыночные риски, а скачки курса и мошенники создают реальную угрозу для вкладчиков и кредиторов.

В Центробанке опасаются, что широкое использование криптовалютных технологий создаст параллельную финансовую систему, которую правительство не сможет регулировать. В результате устойчивость финансового сектора снизится, а банки потребуют государственной помощи.

Минпромторг РФ предложил устранить риски, законодательно обязав российских майнеров использовать российское оборудование и ПО для добычи криптовалюты. Ведомство уже готовит предложения по выпуску криптовалют в "дорожную карту" о регулировании деятельности P2P-платформ.

Недавно стало известно, что в России хотят запретить оплату криптовалютой и поставить на учет ее владельцев. Такие меры предусматривает законопроект Минфина РФ "О цифровой валюте".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что рубль "улетел в пропасть", хотя Россия пытается стабилизировать курс различными методами. По его словам, страну-агрессора постепенно лишают возможности пользоваться криптовалютами и золотом