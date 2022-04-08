Россияне хранят более 10 трлн рублей в криптовалюте: Мишустин подсчитал чужие деньги

Премьер-министр РФ выступил против использования цифровых валют в качестве платежных средств, но поддержал майнинг.

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По подсчетам российского правительства, россияне могут суммарно хранить на своих виртуальных кошельках более 10 триллионов рублей в криптовалютах. Об этом премьер-министр Михаил Мишустин заявил во время выступления перед Государственной думой 7 апреля, передают vedomosti.ru.

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По словам премьера, криптовалютой в настоящее время владеют около 10 миллионов жителей России. В связи с этим Михаил Мишустин настаивает на "особом регулировании" отрасли, в частности определить все элементы, характеризующие криптовалюты. Чиновник обратил внимание, что уже существует много типов цифровых валют, в том числе собственные валюты банков, альткоины и стейблкоины, курс которых подкрепляется золотом или фиатными деньгами.

Михаил Мишустин выступил против признания цифровых валют платежными средствами, но в то же время согласился обсуждать работу индустрии майнинга в России для привлечения инвестиций, например, создание новых дата-центров. Он подчеркнул, что в своей концепции о регулировании правительство РФ предусматривает отслеживание транзакций и идентификацию пользователей.

"Криптоактивы — непростые финансовые инструменты. К ним нужно относиться аккуратно", — отметил премьер.

Как пишет российское агентство "Интерфакс", 8 апреля Минфин РФ внес в правительство новую версию законопроекта о регулировании цифровых валют. Она предусматривает выпуск виртуальных валют и порядок проведения операций с ними. В предыдущей редакции чиновники предлагали признать криптовалюты имуществом и запретить принимать ее в качестве оплаты юридическим или физическим лицам, а также проведение операций с криптовалютами в банках России, идентификацию владельцев криптокошельков и разделение инвесторов на квалифицированных и неквалифицированных.

Ранее Центральный банк РФ выразил обеспокоенность, что криптовалюты заменят российский рубль в качестве средства платежа в случае массовой покупки. Замглавы регулятора Ксения Юдаева назвала их финансовой пирамидой и выступила против свободного обмена.

Писали также, что Министерство экономического развития РФ поддержало законопроект Минфина "О цифровой валюте". Ведомство предложило внести правки: уточнить термин "майнинг" и определить требования для криптобирж и криптовалютных обменников.