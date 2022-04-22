Российский военный пытался вывезти 63 iPhone из Украины, но ФСБ их отняла, — СБУ (видео)

СБУ опубликовала разговор россиянина с женой, в котором он сетует на то, что мог бы выгодно продать десятки украденных в Украине iPhone Pro Max.

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Федеральная служба безопасности РФ покрывает российских мародеров, у которых изымается награбленное имущество жителей Украины. При этом военным обещают, что их не будут привлекать к ответственности. Служба безопасности Украины опубликовала запись разговора предполагаемого военнослужащего из ВС РФ.

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"Я уже ничего не вывезу, — отвечает военный на вопрос жены о том, что он может ей привезти из Украины. — 63 айфона было, 13-х, на 512 гигабайт, Pro Max. Сколько б*** бабок было бы!"

По словам россиянина, все награбленное забрали "фэбсы, ФСБшники".

Напомним, что российские мародеры "принимают заказы" прямо в домах своих жертв в Украине. Во время телефонного разговора отец советует сыну брать все, что попадается под руки. "Это вроде как трофей, только аккуратно", — советует родитель сыну проявлять осторожность во время так называемой "зачистки" домов украинцев.

Ранее Фокус сообщал, что из беседы российского военного стало известно о том, что российские командиры бегут с похищенными продуктами и сигаретами и распоряжаются о расстрелах всех мирных жителей без разбора.