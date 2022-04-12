Российские мародеры "принимают заказы" прямо в домах жертв, — СБУ (видео)

"Да, бери все, что будет там, это вроде как трофей, только аккуратно", — напутствует отец сына во время так называемой "зачистки" в доме "богатого" рыболова.

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Служба безопасности Украины опубликовала перехват разговора предполагаемого российского военного с родственником во время грабежа в доме жителя Украины. Об этом сообщает СБУ.

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Как известно, родственники российских военнослужащих ждут их домой не только и не столько с победой, сколько с вещами, которые те вывозят из домов мирных украинцев. Мародерство в рядах российской армии уже называют "спецоперацией по зачистке домов".

На опубликованной записи разговора предполагаемого российского военного, заявленной как перехват телефонного звонка, военнослужащий РФ находится в доме жителя Украины и "принимает заказ" от родственника.

Мужчина позвонил своему отцу, очевидно, заядлому рыболову и рассказал о многочисленных рыболовных снастях, которые обнаружил в доме "богатого рыболова". Собеседник пришел в восторг, когда услышал названия фирм-производителей предметов для ловли рыбы.

"Мегабас" воблеры, Вова, ты знаешь, те, которые я покупал по 800 рублей, сейчас 2 тыс.", — сказал предполагаемый отец российского военного, а в ответ услышал, что четыре коробки этих принадлежностей могут достаться ему совершенно бесплатно от "богатого" рыболова, чей дом был "зачищен".

"Да ты че, конечно бери, "Магабас" — это офигеть какие. Конечно бери", — сказал собеседник.

Вместе с тем, отец посоветовал сыну проявлять осмотрительность.

"Да, бери все, что будет там, это вроде как трофей, но смотри только аккуратно, чтобы мародерство вам там не приписали, бл***, но чтоб вас там не фотографировал никто".

Ранее Фокус сообщал, что Путин назвал цель войны в Украине "благородной" и заявил о своей уверенности в успехе. ВС РФ, по мнению главы российского государства, действуют "эффективно и результативно", применяя сверхсовременные виды вооружений с уникальными характеристиками.