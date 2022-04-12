Російські мародери "приймають замовлення" прямо в будинках жертв, — СБУ (відео)

"Так, бери все, що буде там, це ніби як трофей, тільки обережно", — наказує батько сина під час так званої "зачистки" в будинку "багатого" рибалки.

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Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови передбачуваного російського військового з родичем під час пограбування у будинку мешканця України. Про це повідомляє СБУ.

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Як відомо, родичі російських військовослужбовців чекають їх додому не лише й не так із перемогою, як із речами, які ті вивозять із будинків мирних українців. Мародерство в лавах російської армії вже називають "спецоперацією із зачистки будинків".

На опублікованому записі розмови передбачуваного російського військового, заявленого як перехоплення телефонного дзвінка, військовослужбовець РФ знаходиться в будинку жителя України та "приймає замовлення" від родича.

Чоловік зателефонував своєму батькові, очевидно, затятому рибалці та розповів про численні рибальські снасті, які знайшов у будинку "багатого рибалки". Співрозмовник був у захваті, коли почув назви фірм-виробників предметів для лову риби.

"Мегабас" воблери, Вова, ти знаєш, ті, які я купував по 800 рублів, зараз 2 тис.", — сказав передбачуваний батько російського військового, а у відповідь почув, що чотири коробки цього приладдя можуть дістатись йому абсолютно безкоштовно від "багатого" "рибалки, чий будинок був "зачищений".

"Та ти чо, звичайно бери, "Магабас" — це офігеть які. Звичайно бери", — сказав співрозмовник.

Водночас батько порадив сину проявляти обачність.

"Так, бери все, що буде там, це ніби як трофей, але дивися тільки обережно, щоб мародерство вам там не приписали, бл***, але щоб вас там не фотографував ніхто".

Раніше Фокус повідомляв, що Путін назвав мету війни в Україні "шляхетною" і заявив про свою впевненість в успіху. ЗС РФ, на думку глави російської держави, діють "ефективно та результативно", застосовуючи надсучасні види озброєнь з унікальними характеристиками.