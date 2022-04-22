Російський військовий намагався вивезти 63 iPhone з України, але ФСБ їх відібрала, — СБУ (відео)
СБУ опублікувала розмову росіянина з дружиною, в якій він нарікає на те, що міг би вигідно продати десятки вкрадених в Україні iPhone Pro Max.
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Федеральна служба безпеки РФ покриває російських мародерів, в яких вилучають награбоване майно жителів України. Водночас військовим обіцяють, що їх не притягатимуть до відповідальності. Служба безпеки України опублікувала запис розмови ймовірного військовослужбовця із ЗС РФ.
"Я вже нічого не вивезу, — відповідає військовий на запитання дружини про те, що він може їй привезти з України. — 63 айфони було, 13-х, на 512 гігабайтів, Pro Max. Скільки бабок було б!"
За словами росіянина, все награбоване забрали "фебси, ФСБшники".
Нагадаємо, що російські мародери "приймають замовлення" прямо в будинках своїх жертв в Україні. Під час телефонної розмови батько радить синові брати все, що потрапляє під руки. "Це ніби як трофей, тільки акуратно", — радить батько синові виявляти обережність під час так званої "зачистки" будинків українців.
Раніше Фокус повідомляв, що з бесіди російського військового стало відомо про те, що російські командири тікають із викраденими продуктами та цигарками й розпоряджаються про розстріли всіх мирних жителів без розбору.