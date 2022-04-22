Російський військовий намагався вивезти 63 iPhone з України, але ФСБ їх відібрала, — СБУ (відео)

СБУ опублікувала розмову росіянина з дружиною, в якій він нарікає на те, що міг би вигідно продати десятки вкрадених в Україні iPhone Pro Max.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Федеральна служба безпеки РФ покриває російських мародерів, в яких вилучають награбоване майно жителів України. Водночас військовим обіцяють, що їх не притягатимуть до відповідальності. Служба безпеки України опублікувала запис розмови ймовірного військовослужбовця із ЗС РФ.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Я вже нічого не вивезу, — відповідає військовий на запитання дружини про те, що він може їй привезти з України. — 63 айфони було, 13-х, на 512 гігабайтів, Pro Max. Скільки бабок було б!"

За словами росіянина, все награбоване забрали "фебси, ФСБшники".

Нагадаємо, що російські мародери "приймають замовлення" прямо в будинках своїх жертв в Україні. Під час телефонної розмови батько радить синові брати все, що потрапляє під руки. "Це ніби як трофей, тільки акуратно", — радить батько синові виявляти обережність під час так званої "зачистки" будинків українців.

Раніше Фокус повідомляв, що з бесіди російського військового стало відомо про те, що російські командири тікають із викраденими продуктами та цигарками й розпоряджаються про розстріли всіх мирних жителів без розбору.