ФСБ звинуватила СБУ у спробі ліквідувати пропагандиста Соловйова (відео)

Працівники російської спецслужби стверджують, що члени затриманої групи нібито діяли за наказом СБУ, а курували їх із ЦРУ. При цьому під час затримання у людей нібито знайшли наркотики, обріз та понад тисячу набоїв.

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Федеральна служба безпеки РФ заявила, що запобігла спробі вбивства російського пропагандиста Володимира Соловйова. Про це повідомляє ТАСС.

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"Була затримана група неонацистів, які готували на замовлення СБУ вбивство журналіста Володимира Соловйова", — цитує агентство ТАСС повідомлення ФСБ.

У Федеральній службі безпеки заявляють, що затримані громадяни Росії належать до забороненої в Росії неонацистської терористичної організації National Socialism/White Power ("Націонал-соціалізм/Біла сила, влада") і вони вже дають свідчення, розповідаючи, що після вбивства Соловйова планували втекти за кордон.

До вбивства пропагандиста "група неонацистів" підготувалася. У них вилучили: саморобний вибуховий пристрій, вісім саморобних запальних пристроїв на кшталт коктейлю Молотова, шість пістолетів ПМ, обріз мисливської рушниці, гранату РГД-5, понад тисячу патронів різного калібру, наркотичні засоби, підроблені українські паспорти з фотографіями та атрибутику.

"У межах порушеної Головним слідчим управлінням Слідчого комітету Росії кримінальної справи триває збирання доказів злочинної діяльності затриманих", — додали у ФСБ.

Поки ФСБ готувала офіційну заяву, про затримання повідомив президент РФ Володимир Путін на розширеному засіданні колегії Генпрокуратури, але не назвав ім'я журналіста, на якого готувався замах. Попри це глава Кремля повторив тезу про "кураторів із закордонних спецслужб".

Нагадаємо, Федеральна служба безпеки РФ покриває російських мародерів, у яких вилучають награбоване майно мешканців України. При цьому військовим обіцяють, що їх не притягатимуть до відповідальності.

Фокус також писав, що найбільша біржа криптовалют Binance погодилася передавати дані клієнтів Федеральній службі фінансового моніторингу Російської Федерації (Росфінмоніторинг), відомству, яке пов'язане з ФСБ.