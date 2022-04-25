В списке Симоньян и Киселев: ФСБ сообщила, что "неонацисты" хотели убить не только Соловьева

Спецслужбы государства-агрессора показали видео допроса членов группировки. По местам их жительства оперативники нашли символику со свастикой и диски с игрой Sims 3.

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Федеральная служба безопасности РФ, в контексте своего сообщения о задержании группировки "неонацистов", якобы курируемых Службой безопасности Украины и Центральным разведывательным управлением США, планировавших убийство российского журналиста Владимира Киселева, уточнило, что эти лица готовились напасть на других пропагандистов РФ, в частности, на Дмитрия Киселева и Маргариту Симоньян. Об этом свидетельствует видео российских спецслужб, опубликованное агентством "РИА Новости" в понедельник, 25 апреля.

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В частности, на кадрах можно увидеть, как люди в форме ФСБ штурмуют квартиру и задерживают ряд лиц. На ролике также запечатлено оружие, нацистская символика, диски с компьютерной игрой Sims 3, зеленый парик, портрет нацистского лидера Адольфа Гитлера, книга умершего в тюрьме российского неонациста Макисма "Тесака" Марцинкевича "Реструкт" — эти предметы были найдены в предполагаемых местах жительства членов группировки.

Кроме того, в кадрах появляется некая книга дарственная надпись на которой гласит: "Тимохе. Спасибо за неоценимую поддержку… Убивай, чтобы жить, живи, чтобы убивать. Подпись Неразборчива". Предположительно, ошибку с "Подписью Неразборчивой" российские силы допустили при фабрикации "вещественных доказательств", из-за чего такая надпись была оставлена в книге в качестве имени человека, "подарившего" ее задержанному "неонацисту".

На видео также показан допрос людей, у части из которых есть татуировки с нацистскими символами. Оперативникам ФСБ на камеру они рассказали, что оружие, найденное по местам их жительства, должно было быть использовано для убийства таких журналистов:

Владимир Соловьев (ведущий программы "Вечер" на канале "Россия-1", блогер)

Дмитрий Киселев (генеральный директор агентства "Россия Сегодня")

Маргарита Симоньян (главный редактор канала RT, агентств Sputnik и "Россия Сегодня")

Тигран Косаян (ведущий программы "Международная пилорама" на канале НТВ, супруг Симоньян)

Ольга Скабеева (ведущая ток-шоу "60 минут" на канале "Россия-1")

Евгений Попов (ведущий ток-шоу "60 минут" на канале "Россия-1", супруг Скабеевой)

Также задержанные лица на видео уточнили, что действовали по указанию СБУ, и планировали убить журналистов "в кратчайшие сроки". Помимо этого, по словам людей, запечатленных на видео, в их задачи входил поджог автомобилей с символикой поддержки войны РФ против Украины, а также военкоматов на территории государства-агрессора.

Напомним, в понедельник, 25 апреля, Федеральная служба безопасности РФ заявила, что пресекла попытку убийства российского пропагандиста Владимира Соловьева. Работники российской спецслужбы утверждают, что члены задержанной группы действовали по приказу СБУ, а курировали их из ЦРУ. При этом во время задержания у людей якобы нашли наркотики, обрез и более тысячи патронов.

В свою очередь Служба безопасности Украины заявила, что не собирается всерьез комментировать данную информацию, хоть с "креативом ФСБ РФ" и ознакомилась. В ведомстве добавили, что В СБУ отметили, что Соловьев является "российским аналогом Геббельса", который обязательно будет отвечать за свои преступления в международных судах после победы Украины.