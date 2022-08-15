В ФСБ обвинили в организации теракта погибшего весной украинца (фото)

В спецслужбе заверили, что российские неонацисты действовали под контролем украинцев, и назвали имя бойца "Азова", погибшего еще в марте.

На нефтепроводе в Волгоградской области предотвращен диверсионно-террористический акт, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России. В спецслужбе заявили, что при попытке подрыва нефтепровода самодельным взрывным устройством были убиты двое россиян. Они якобы пытались отстреливаться из травматических пистолетов, переделанных под стрельбу боевыми патронами.

[ + – ] В ФСБ уверяют, что нефтепровод пытались взорвать по указанию украинцев

В ФСБ отметили, что убитые были членами праворадикальной группировки "Реструкт", которую создал известный в России неонацист Максим Марцинкевич по прозвищу Тесак. При этом чекисты заявили, что организацией теракта занимались украинцы, входящие в "Реструкт". Они назвали имена россиянина Андрея Чуенкова 1986 года рождения, который якобы воюет в Украине в составе нацбатальона "Ураган", и украинца Юрия Ионова 1988 года рождения, военнослужащего полка "Азов". Сейчас ФСБ "пытается пресечь преступную деятельность" Юрия Ионова и Андрея Чуенкова.

Что известно о Юрии Ионове?

Примечательно, что в полку "Азов" действительно служил Юрий Ионов. Однако он погиб в марте 2022 года при обороне Мариуполя, и в апреле был посмертно награжден орденом "За мужество".

Украинские спецслужбы пока не отреагировали на обвинения россиян.

Имя Марцинкевича ФСБ не впервые использует в своих сводках о предотвращенных терактах. В апреле российская спецслужба заявила о готовившемся покушении неонацистов на Владимира Соловьева, которое планировали СБУ и ЦРУ.

В качестве "улик" этого шитого белыми нитками дела чекисты демонстрировали книгу Марцинкевича "Реструкт", три диска с игрой The Sims, а также дарственную надпись на форзаце: "Тимохе. Спасибо за неоценимую поддержку… Убивай, чтобы жить, живи, чтобы убивать. Подпись Неразборчива". Вероятно, люди, готовившие "доказательства", слишком буквально поняли указание начальства и написали эту фразу вместо того, чтобы поставить какую-нибудь закорючку вместо подписи. Кроме того, они не сообразили, что от них требуется оставить на месте обыска не три копии игры, а три sim-карты.

В Служба безопасности Украины заявили, что не собирается всерьез комментировать данную информацию, хоть с "креативом ФСБ РФ" и ознакомились.