Блоки ЗАЕС на паузі. Що відбувається на окупованій АЕС в Енергодарі

Окупована росіянами Запорізька атомна станція в зоні ризику. 25 серпня вперше відбулося повне відключення ЗАЕС від української енергосистеми, а роботу блоків зупинили.

НАЕК "Енергоатом" вранці, 26 серпня, повідомила, що на ранок п'ятниці, 26 серпня 2022 року, всі енергоблоки Запорізької АЕС відключені від енергомережі, але немає жодної загрози для роботи обладнання та систем безпеки станції.

"Власні потреби станції в електроживленні забезпечуються через відремонтовану лінію з енергосистеми України. Лінію видачі потужності ЗАЕС в енергосистему України відновлено, ведуться роботи з підготовки підключення двох енергоблоків ЗАЕС до мережі. Зауважень до роботи обладнання та систем безпеки немає", — сказано в повідомленні "Енергоатома".

Місія МАГАТЕ та контроль: що потрібно для безпечної ситуації на ЗАЕС

25 серпня міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook закликав МАГАТЕ та ООН організувати спільну місію на Запорізьку атомну електростанцію та проконтролювати ядерну безпеку.

"Хочу ще раз звернутися до світової спільноти: спільна місія МАГАТЕ та ООН на ЗАЕС повинна мати мандат для дослідження не лише норм забезпечення ядерної безпеки, а й зовнішніх компонентів безпеки, насамперед тих, що стосуються зброї та її застосування російськими військовими на території станції і біля неї", — написав міністр.

Тим часом у Міжнародному агентстві з питань атомної енергії сильно стурбовані ситуацією на ядерному об'єкті і обіцяють найближчими днями все ж таки направити туди свою місію. Так, голова МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про необхідність термінового виїзду місії експертів агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС. І додав, що готовий особисто очолити місію до України.

"Майже кожного дня на Запорізькій атомній електростанції або поблизу неї відбувається новий інцидент. Ми не можемо гаяти час. Я маю намір особисто очолити місію МАГАТЕ на станцію в найближчі кілька днів, щоб допомогти стабілізувати ситуацію з ядерною безпекою", — сказав Гроссі.

Тим часом у Держдепі США відреагували на вчорашню аварійну зупинку блоків АЕС в Енергодарі. Як пише видання "Ліга", на брифінгу перший заступник спікера бюро Держдепартаменту з міжнародних зв'язків із громадськістю Ведант Патель зазначив, що США уважно стежать за повідомленнями про зупинення реакторів на АЕС.

"Ситуація на ЗАЕС — результат небезпечної військової присутності РФ на станції та небажання повернути її під контроль України, російські обстріли та захоплення АЕС — частина стратегії РФ щодо створення енергетичної кризи в Європі", — сказав Ведант Патель.

Учора ситуацію на ЗАЕС у своєму вечірньому зверненні прокоментував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що світ має розуміти загрозу. "Якби дизель-генератори не включилися, якби після блекауту не спрацювали автоматика і наш персонал станції, то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії", — сказав Зеленський. І додав:

"Росія поставила Україну та всіх європейців за крок від радіаційної катастрофи, а МАГАТЕ варто прискорити приїзд місії на станцію".

Сьогодні, 26 серпня, в ефірі "Радіо НВ" заявила радниця міністра енергетики Лана Зеркаль повідомила, що візит місії Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізьку АЕС заплановано наступного тижня, а поки окупанти штучно створюють всі умови, щоб МАГАТЕ не доїхало до станції.

"Наступного тижня заплановано візит місії МАГАТЕ, і зараз вирішуються всі логістичні маршрути, як вони діставатимуться. Попри те, що росіяни погодилися, що місія їхатиме через територію України, вони штучно зараз створюють всі умови для того, щоб місія не доїхала до об'єкта з огляду на ситуацію навколо нього", — сказала Зеркаль. За її словами, головною ціллю візиту місії МАГАТЕ є контролювання ситуації на станції та вжиття необхідних заходів, щоб убезпечити Європу та весь світ від можливої катастрофи.

Загрози та шантаж: навіщо окупантам дестабілізація на ЗАЕС

Питання безпеки на ЗАЕС — ключове і для України, і для Європи. Але своїми діями на ЗАЕС РФ домагається не лише політичних дивідендів із питань переговорів з Україною, а й створення енергопроблем для України. Адже, як раніше писав Фокус, для України ризики виведення всіх шести енергоблоків з енергомережі країни загрожують ускладненням проходження опалювального сезону.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко раніше розповів Фокусу, що якщо Запорізька АЕС буде виведена з енергосистеми, то доведеться шукати резерви для збільшення виробництва електроенергії: це можуть бути блоки АЕС, які зараз тимчасово не працюють, або зростання навантаження на теплову генерацію. Адже частка ЗАЕС у загальному виробництві електроенергії в Україні — близько 20%.

"Виведення ЗАЕС із системи ускладнює ситуацію, мінус 6 ГВт — це серйозна втрата, мінус 20% усіх потужностей, величезні фінансові втрати, а теплова генерація на 50% або зруйнована, або у зоні бойових дій", — зазначив Володимир Омельченко.

Втім, на думку Андріана Прокіпа, експерта Українського інституту майбутнього, у зв'язку із суттєвим зниженням енергоспоживання в країні, дефіциту електроенергії цієї зими вдасться уникнути навіть за умови зупинення роботи всіх блоків ЗАЕС. "Втрата ЗАЕС із системи, якщо її зупинять, це проблема. Але оскільки споживання в країні падає, то очікується падіння споживання близько 30%, і цього року в зимовий пік буде споживання близько 16-17 ГВт, тоді як у минулі роки — 25 ГВт. Навіть з урахуванням втрати ЗАЕС дефіциту електроенергії не буде", — каже Андріан Прокіп.

Раніше Фокус писав, що Росія веде шантаж через обстріл Запорізької атомної станції, а в планах окупантів — перенаправити електроенергію, що виробляється ЗАЕС, на Крим.

Нагадаємо, "Енергоатом" ще 23 серпня поінформував про збільшення концентрації російської військової техніки на ЗАЕС, туди ж пригнали більше за військових.

Як повідомлялося, за даними розвідки Великобританії, російські військові розмістили бронетехніку біля 5-го енергоблока Запорізької АЕС.