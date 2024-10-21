Понад 2 млн дол.: МАГАТЕ фінансує проєкти вчених РФ у окупованому Криму, — "Радіо Свобода"

Севастополь та Донецька область фігурують у деяких документах МАГАТЕ як територія РФ, пояснили розслідувачі. Крім того, з'ясувалось, що Росію неможливо викинути з керівних органів агентства, поки Кремль сам про це не попросить.

Related video

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) і після 2014, і після 2022 року продовжує проєкти з РФ та фінансує російські ядерні дослідження на території тимчасово окупованого Криму. Офіційно агентство начебто визнає Крим українським, але це не заважає виділяти кошти на роботу вчених країни-агресора. Про деталі співпраці МАГАТЕ та режиму президента Володимира Путіна розповіли розслідувачі порталу "Радіо Свобода".

Журналісти отримали доступ до угод на наукові дослідження, які фінансуються частково або повністю за кошти МАГАТЕ. У документах, статтях та звітах Севастополь називається російським містом. Крім того, агентство виділило гроші на проведення тренінгу, до якого долучаться представники окупованої Донецької області, підписані як громадяни РФ. Деякі проєкти почались у 2014 році, після початку гібридного вторгнення росіян та після анексії Криму. Деякі — продовжились навіть після початку повномасштабного вторгнення.

Після звернення "Радіо Свобода" МАГАТЕ прокоментувало ситуацію: визнало, що представники агентства "ненавмисно" назвало Севастополь російським. Крім того, з'ясувалось, що відсоток громадян країни-агресора на керівних посадах агентства не зменшилась: причина — щоб позбутись росіян потрібне звернення влади РФ, уточнюється у статті.

МАГАТЕ та РФ — деталі співпраці

У статті перелічуються три проєкти російських науковців, які втілювались за допомогою грошей та за участю фахівців МАГАТЕ.

Проєкт 1. Угода між МАГАТЕ та РФ IAEA Research Agreement No: 20867/R0, укладена у 2016 році. Малось на меті вивчення забруднення води у Чорному морі. При цьому у документації та статтях, написаних на основі дослідження, перелічуються точки забору аналізів, і серед них — начебто російський Севастополь. Виконавець — Об'єднаний інститут ядерних досліджень (ОІЯД), розташований у місті Дубни під Москвою.

Проєкт 2. Контракт між МАГАТЕ та РФ IAEA Research Contract No: 22555, укладений у 2018 році і завершений у вересні 2023 року. Фінансування — 60 тис. євро. Мета — дослідження міграції птахів та поширення пташиного грипу із застосування ізотопного аналізу. Частина пір'я зібрали в окупованому Криму, підписаному як російський. Виконавець — Федеральний центр охорони здоров'я тварин (ФЦОЗЖ) РФ.

Проєкт 3. 21 жовтня 2024 року у Москві почав роботу "Регіональний тренінговий курс фізики та брахітерапії" (брахітерапія — вид радіотерапії для лікування раку передміхурової залози). МАГАТЕ підтримує проведення тренінгу, вартість якого складає 2 млн дол. Серед учасників, як з'ясували журналісти, двоє громадян з окупованого Донбасу. У документі, отриманому розслідувачами, чітко вказано, що вони прибули з Російської Федерації.

МАГАТЕ та РФ - тренінг у Москві 21 жовтня 2024 року Фото: Радио Свобода

"Це непорядок. Я знаю від джерел з нашого дипломатичного представництва [у Відні], що було офіційно, але негласно прийнято рішення згорнути всі тренінги на території Росії, які оплачуються з бюджету МАГАТЕ. Спонсорування таких досліджень МАГАТЕ – це негарна історія", — підсумувала ситуацію Ольга Кошарна, ексчленкиня Державної інспекції ядерного регулювання України, експертка з ядерної енергетики та співзасновниця громадської організації "Антикризовий експертний ядерний центр України".

Водночас у МАГАТЕ пояснили, що дослідження на території Криму мають "технічний характер", а агентство і далі вважає тимчасово окуповані території частиною України. При цьому Кошарна нагадала, що на третій рік війни росіяни і далі входять до секретаріату МАГАТЕ та до Ради керівників. РФ також фінансує 1,8% бюджету (США — 25%, Китай — 15%, Німеччина — 6%).

Зазначимо, 3 березня 2024 року Фокус писав про візит генерального секретаря МАГАТЕ Рафаеля Гроссі до РФ. Посадовець мав особисту зустріч з Володимиром Путіним. Теми спілкування не деталізувались, Гроссі лише заявив, що вони були "дуже важливими".

Нагадуємо, у серпні 2024 року Гроссі відреагував на події в Курській області, які наближались до Курської АЕС.