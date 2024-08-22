"Я дуже стурбований": голова МАГАТЕ відвідає Курську АЕС через наступ ЗСУ

За словами Рафаеля Гроссі, українська артилерія тепер може діставати до атомної електростанції і близькість бойових дій створює потенційні загрози.

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Голова Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі наступного тижня приїде в Росію. Він планує відвідати Курську атомну електростанцію. Про це голова агентства повідомив у коментарі газеті Financial Times.

Пов'язаний цей візит з операцією Збройних сил у Курській області, яка триває вже понад два тижні. На станції голова МАГАТЕ має намір поговорити з її керівниками, оцінити стан зовнішнього електропостачання, а також під'їзних шляхів.

Рафаеля Гроссі непокоїть питання того, що внаслідок просування української армії вглиб російського регіону, Курська АЕС перебуває в межах артилерійської досяжності ЗСУ.

"І оскільки тривають бойові дії, я дуже стурбований", — заявив голова МАГАТЕ.

Крім того, на станції функціонує одразу два реактори, тому близькість АЕС до бойових дій викликає "особливе занепокоєння". Автори матеріалу зазначають, що Сили оборони розташовані лише за 30 кілометрів від цієї території.

Понад 2 роки тому, коли розпочалася повномасштабна війна, Росія своєю чергою захопила Запорізьку атомну електростанцію в місті Енергодар, хоча погодилася з принципами ООН про те, що атомні станції не повинні ніколи атакуватися або бути захопленими військовим шляхом.

Нагадаємо, 17 серпня повідомлялося, що Україну звинуватили в підготовці до нападу на Курську АЕС. У російському Міністерстві закордонних справ заявили, що Київ нібито робить "спроби залякування і терору", збираючись напасти на Курську АЕС. Представниця дипломатичного відомства Марія Захарова закликала ООН і МАГАТЕ засудити подібні дії.