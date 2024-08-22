"Я очень обеспокоен": глава МАГАТЭ посетит Курскую АЭС из-за наступления ВСУ

По словам Рафаэля Гросси, украинская артиллерия теперь может доставать до атомной электростанции и близость боевых действий создает потенциальные угрозы.

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Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе приедет в Россию. Он планирует посетить Курскую атомную электростанцию. Об этом глава агентства сообщил в комментарии газете Financial Times.

Связан этот визит с операцией Вооруженных сил в Курской области, которая продолжается уже более двух недель. На станции глава МАГАТЭ намерен поговорить с ее руководителями, оценить состояние внешнего электроснабжения, а также подъездных путей.

Рафаэля Гросси беспокоит вопрос того, что в результате продвижения украинской армии вглубь российского региона, Курская АЭС находится в пределах артиллерийской досягаемости ВСУ.

"И поскольку идут боевые действия, я очень обеспокоен", — заявил глава МАГАТЭ.

Кроме того, на станции функционирует сразу два реактора, поэтому близость АЭС к боевым действиям вызывает "особое беспокойство". Авторы материала отмечают, что Силы обороны находятся всего в 30 километрах от этой территории.

Более 2 лет назад, когда началась полномасштабная война, Россия в свою очередь захватила Запорожскую атомную электростанцию в городе Энергодар, хотя согласилась с принципами ООН о том, что атомные станции не должны никогда атаковаться или быть захваченными военным путем.

Напомним, 17 августа сообщалось, что Украину обвинили в подготовке к нападению на Курскую АЭС. В российском Министерстве иностранных дел заявили, что Киев якобы предпринимает "попытки запугивания и террора", собираясь напасть на Курскую АЭС. Представительница дипломатического ведомства Мария Захарова призвала ООН и МАГАТЭ осудить подобные действия.